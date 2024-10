Boeing lève plus d’argent que prévu en Bourse

L’avionneur américain Boeing, plombé par des problèmes de production et par une grève majeure depuis mi-septembre, va lever plus d’argent qu’initialement prévu en Bourse pour renflouer ses caisses, au moins 21 milliards de dollars, a-t-il indiqué mardi.

Lundi, Boeing avait annoncé son intention d’émettre 90 millions de nouvelles actions, ainsi que 5 milliards de dollars de certificats de dépôt, soit un montant total évalué autour de 19 milliards de dollars sur la base du cours de son action en Bourse.

C’est finalement 112,5 millions de nouvelles actions qui sont proposées par Boeing. Cela devrait rapporter “approximativement” 21 milliards de dollars, a précisé Boeing mardi dans un communiqué de presse.

Ce montant pourrait même être augmenté de 3 milliards de dollars en cas de forte demande, les acheteurs ayant 30 jours pour acheter des titres supplémentaires.

Grève en septembre

Plus de 33.000 ouvriers de la région de Seattle, berceau de l’avionneur dans le nord-ouest des États-Unis, ont débrayé le 13 septembre faute d’avoir obtenu satisfaction dans le nouvel accord social de quatre ans.

Ce mouvement social paralyse deux usines clés du groupe et assèche sa trésorerie, toujours convalescente après les crashes de 2018 et 2019 (346 morts au total), la pandémie et des problèmes de qualité à répétition.

Booster la trésorerie

Le 15 octobre, Boeing avait fait part de son intention de doper sa trésorerie, annonçant notamment des appels au marché pouvant atteindre 25 milliards de dollars sur trois ans. L’opération de cette semaine en est la première étape.

Son objectif est également d’éviter une sanction des agences de notation: il est au bord de la catégorie spéculative. Ce montant devrait lui permettre de conserver sa notation “jusqu’à fin 2025 dans les circonstances actuelles”, a commenté lundi Peter McNally, analyste de Third Bridge.