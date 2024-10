Boeing lance une augmentation de capital d’environ 19 milliards de dollars

Boeing, qui accumule les pertes et est actuellement paralysé par une grève, a annoncé lundi le lancement d’une augmentation de capital d’environ 19 milliards de dollars pour renforcer sa trésorerie.

L’avionneur américain vient d’enregistrer sa pire perte trimestrielle en quatre ans, plus de 6 milliards de dollars, sur fond d’accidents et d’incidents à répétition touchant ses appareils.

Il pâtit en outre d’une grève de plus de 33.000 ouvriers, qui paralyse depuis le 13 septembre ses deux usines principales.

Boeing va proposer sur le marché 90 millions d’actions ordinaires – valorisées autour de 13,9 milliards de dollars au cours actuel – en plus de 5 milliards de dollars de certificats de dépôt. Sans cette levée de fonds, certains observateurs imaginaient déjà une dégradation de la note et une déclaration de faillite et de réorganisation judiciaire.

Le groupe a annoncé ces dernières semaines des mesures pour préserver sa trésorerie, dont une réduction de 10% de ses effectifs mondiaux (presque 171.000 employés fin 2023).

Il envisage par ailleurs la cession de ses activités spatiales pour recentrer le groupe et renforcer sa situation financière, rapportait vendredi le Wall Street Journal.

Tourments de Boeing

Le groupe est toujours affecté par un mouvement social d’ampleur. Les salariés dans la région de Seattle ont rejeté le dernier projet d’accord social proposé par l’avionneur américain et reconduit la semaine dernière la grève qui paralyse deux usines cruciales depuis plus d’un mois.

Le géant de l’aéronautique peinait déjà à récupérer après les crashes de 737 MAX 8 en 2018 et 2019, qui ont fait 346 morts, et la pandémie de Covid-19.

Selon un calcul de l’AFP, Boeing a subi plus de 31 milliards de dollars de pertes nettes entre début 2020 et fin septembre 2024.