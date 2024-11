Le secteur du jeu de société connaît un essor impressionnant. Une formation inédite verra le jour en septembre prochain à Bruxelles: le Board Game Campus, une école entièrement consacrée à la création et à l’édition de jeux. Elle est portée par un expert du secteur : Tanguy Gréban, actuel directeur éditorial chez Repos Production, l’éditeur de jeux à succès comme 7 Wonders, Concept, ou encore Time’s Up!

Le marché des jeux de société a explosé ces dernières années, avec une croissance de plus de 83 % en dix ans en France et plus de 3.000 nouveaux jeux lancés chaque année. Ce phénomène culturel, longtemps perçu comme une activité familiale, touche désormais toutes les générations. En Belgique, l’écosystème ludique est particulièrement dense : maisons d’édition, boutiques spécialisées, ludothèques, festivals et millions de joueurs y cohabitent.

Une formation professionnelle et immersive

Dans ce contexte florissant, une nouvelle formation (privée) inédite verra le jour en septembre prochain à Bruxelles. Le Board Game Campus propose une année de cours intensifs mêlant théorie et pratique. Les étudiants apprendront à concevoir, développer et éditer leurs propres jeux, tout en explorant les dimensions technologiques, économiques, sociales et écologiques de l’industrie. La panoplie de jeu va de l’exploration des jeux pour enfants, jeux de licences, jeux experts, ou encore « serious games » dédiés à l’éducation et la sensibilisation. Des rencontres professionnelles avec des auteurs renommés, éditeurs, distributeurs, illustrateurs et autres acteurs-clés du secteur sont aussi prévues. Le tout complété par des stages, des visites d’usines, des tests en conditions réelles et la participation à des salons internationaux.

Une initiative portée par un expert du secteur

Derrière Board Game Campus se trouve Tanguy Gréban, figure reconnue du monde des jeux de société avec plus de 20 ans d’expérience en tant que ludicaire, consultant, développeur et formateur. Depuis 2019, il est directeur éditorial chez Repos Production, l’éditeur de jeux à succès comme 7 Wonders, Concept, ou encore Time’s Up!

D’autres experts du secteur font partie de l’aventure. Parmi eux, Elodie Clément, autrice, assurera un atelier de prototypage. Hélène Delforge, spécialiste en communication digitale, travaillera le personal branding et l’écriture créative. Théo Rivière, auteur et éditeur, challengera les étudiants lors de sessions de game design. Alexis Vanmeerbeeck, directeur artistique, assurera une formation visant à transmettre les bases du graphisme. Enfin, une trentaine de personnalités du monde ludique interviendront durant l’année, lors de conférences, pour présenter leur métier et partager leur vision du secteur.

Board game publisher

Avec 90 % des 18-34 ans qui déclarent aimer jouer à des jeux de société et 37 % des personnes ayant offert un jeu de société à Noël 2022, la demande pour des talents formés dans ce secteur – dans de fonctions telles que game developper, game designer, project manager, ou encore board game publisher – ne cesse de croître. En lançant cette formation, Tanguy Gréban entend répondre à ce besoin en proposant un tremplin pour transformer une passion en vrai métier. Les inscriptions à cette formation s’ouvriront au mois de janvier.