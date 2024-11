Face à la frénésie consumériste du Black Friday, une vingtaine de marques belges engagées lancent le Blue Friday. Plutôt que de céder à la surenchère des promotions, elles optent pour des actions concrètes et locales en faveur de l’environnement, sensibilisant à une consommation plus responsable et durable.

Les offres promotionnelles pour le « Black Friday » de ce vendredi 29 novembre inondent depuis quelques jours, voire même depuis le début du mois, les consommateurs. Certaines enseignes usent de subterfuges pour faire acheter de façon impulsive sous de pseudo arguments écologiques : acheter ou vendre en seconde main pour l’une, promotions pour les produits locaux pour l’autre. Le but restant le même: faire consommer, souvent de façon impulsive.

Rappeler les dérives de la surconsommation

Dans ce contexte, une vingtaine de marques belges vont à contre-courant de ces pratiques avec leur initiative de Blue Friday, un mouvement engagé qui fait un pied-de-nez à la surconsommation. Plutôt que de proposer des réductions à go go ce vendredi, ces enseignes s’engagent à reverser une partie de leurs recettes de la journée à des associations dédiées à la protection de l’environnement, avec le but de sensibiliser leur clientèle à un modèle de consommation plus durable. Le Blue Friday a été lancé il y a quatre ans en Belgique et depuis, le nombre d’entreprises participantes augmente chaque année.

10% des revenus reversés à Natagora

« Nous avons choisi de nous démarquer du Black Friday en dédiant 10 % de nos revenus du 29 novembre à Natagora, une association active dans la préservation de la nature en Wallonie et à Bruxelles », explique Pierre-Yves Orban, co-gérant de Javry.com, un e-commerce de café responsable.

Bruno Van Steenberghe, fondateur de la marque de linge de lit Kalani, commente : « Voyons le verre à moitié plein et considérons ce jour du Black Friday comme une opportunité pour rappeler les dérives de la surconsommation d’une part, et d’autre part, pour mettre en avant des alternatives plus durables et des initiatives positives pour notre planète. »

Des arbres plantés à Virton

Et les actions sont bien concrètes. Le label de vêtements de sport écoresponsables Moov360, par exemple, prend part à ce projet en agissant directement en faveur de la biodiversité locale. Elle plantera un arbre par commande faite sur sa boutique en ligne jusqu’au 12/12. Pour ce projet, Moov360 collabore avec la société belge Plant C pour reboiser une zone à Meix-devant-Virton, avec la plantation de 1.875 arbres sur près de 0.60 hectares. Trois essences y seront implantées : chêne sessile, pin de Corse et pin sylvestre. “Moov360 reversera 3,63 euros (TVAC) par arbre planté sachant que 4 arbres plantés, sont l’équivalents de222 kg de CO 2 capturés”, explique Daphné Dulait, sa fondatrice.

Les marques belges qui prennent part au Blue Friday ce vendredi 29 novembre sont notamment Kéfir Eau Vertueuse, Generous, Lucid, Nuoceans, Sample Slow Jewelry, GREAT Granola, BALAO, Semailles, Algo Store, INKOO, L’envol du Colibri, Flemar, Atelier-53, Wildhartt, Ozfair, WooCoop et Coccinelles et compagnie.