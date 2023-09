Big Bazar en faillite, quelque 1.300 emplois perdus

Un tribunal d’Amsterdam a déclaré mardi matin la faillite du discounter néerlandais Big Bazar, laissant quelque 1.300 employés sur le carreau. La chaine de supermarchés néerlandaise, qui dispose d’une dizaine de magasins en Belgique, était aux prises avec d’importants problèmes financiers et ne parvenait plus à payer ses factures.

A trois reprises, l’enseigne avait demandé in extremis à la justice néerlandaise que soit désigné un expert en dettes, suspendant de la sorte les demandes de mise en faillite. Pas plus tard que lundi, le tribunal de Leeuwarden avait refusé d’accorder un délai supplémentaire à Big Bazar pour conclure des accords avec ses créanciers. Mardi, une nouvelle demande de mise en faillite a donc été déposée. Au total, plus de 30 demandes de mise en faillite de la chaîne de magasins à bas prix ont été introduites. Mais la justice n’a pas voulu accorder de sursis à Big Bazar, dont les pertes annuelles se situaient entre 13 et 17 millions d’euros entre 2020 et 2022. La justice a estimé qu’il était peu probable que l’entreprise soit en mesure de faire face à ses engagements.

1300 emplois à la trappe

L’enseigne, fondée en 2007 et spécialisée dans la vente d’articles à prix cassés, a commencé à ressentir des difficultés financières l’été dernier. Depuis lors, l’arriéré de factures impayées n’a fait qu’augmenter, atteignant plusieurs dizaines de millions d’euros. Avec cette faillite, ce sont quelque 1.300 emplois qui passent à la trappe. Bien que la société eût assuré lundi qu’elle paierait les salaires du mois de septembre à ses travailleurs et travailleuses, il apparaissait mardi que Big Bazar n’était pas en mesure de s’en acquitter dans l’immédiat. Plus tôt dans le mois, la chaine avait indiqué lors d’une audience au tribunal de Leeuwarden qu’elle souhaitait vendre sa branche belge, composée d’une douzaine de magasins, afin de récupérer des liquidités. Big Bazar avait alors déclaré que l’opération de vente était presque terminée, mais n’a plus communiqué depuis. Au total, la chaîne compte 97 magasins aux Pays-Bas et en Belgique, selon son site web.