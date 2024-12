Barry Callebaut: seuls 18 emplois perdus sur 178 à Hal

Un plan social a été conclu chez Barry Callebaut à Hal, a annoncé vendredi soir le syndicat socialiste. Seuls 18 emplois disparaissent, alors que la direction souhaitait initialement supprimer 178 postes.

Fin février, le fabricant de chocolat avait annoncé qu’il souhaitait supprimer environ 500 emplois en Belgique. Pour les sites de Lokeren et de Wieze, cela concernait plus de 300 postes. La semaine dernière, un accord social a été trouvé et la perte d’emplois a été réduite à 150.

Pour l’usine de Hal, il était question d’une suppression de 178 postes -159 ouvriers et 19 employés. Finalement, seuls douze postes d’ouvriers et six d’employés disparaitront.

“Il y en a encore dix-huit de trop, mais c’est un résultat extrêmement positif”, se félicite le syndicat socialiste. “Grâce à la loi Renault, nous avons pu prendre le temps d’examiner chaque fonction en détail et de vérifier s’il n’y avait pas de possibilités de réaffectations ou d’alternatives. Nous connaissons également très bien l’entreprise, cela nous a permis d’obtenir un très bon résultat.”

Le fait que tant d’emplois aient pu être sauvés est également lié à la “réalité économique améliorée” et aux “investissements supplémentaires” qui devraient provenir du siège suisse, précise le syndicat.

Une prime de départ fixe et une prime variable, basée sur l’ancienneté, sont inscrites dans le plan social. Si, dans les deux ans, d’autres personnes doivent partir en raison de l’automatisation des processus de production, elles seront également couvertes par cet accord.