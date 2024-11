BARAK 7, marque belge spécialisée dans le mobilier en bois massif, compte se démarquer dans un secteur en crise grâce à son modèle « phygital » alliant présence en ligne et un premier show room physique à Wavre.

Les immenses magasins de meubles étalés sur des centaines de mètres carrés tels que Vastiau-Godeau et les Meubles Heylen font désormais partie du passé. Les deux enseignes ont fait faillite dans un secteur en crise qui peine à se réinventer malmenés par les mastodontes du low-cost comme IKEA.

Dans ce contexte difficile, la société carolo BARAK 7, spécialisée à l’origine dans la vente en ligne de mobilier en bois massif de style industriel, fait le pari d’ouvrir son premier show-room à Wavre. Complètement à contre-courant des autres enseignes qui ont d’abord ouvert un espace physique avant de se réfugier en ligne pour diminuer leurs coûts. C’est le cas notamment de l’enseigne d’ameublement Habitat. Disparue fin 2023 du marché français et fermée depuis 2017 en Belgique, elle a relancé un e-shop au printemps dernier. BARAK 7 entend pour sa part offrir une expérience client immersive tout en conservant les avantages de l’e-commerce. Cette approche hybride, dite « phygitale », permet de réduit ses coûts fixes.

Une approche « phygitale »

Derrière ce projet, on trouve deux fondateurs au parcours atypique. Fondée en 2013 et tombée en faillite en 2018, BARAK 7 a été reprise par Gil Goorman, un ingénieur de gestion, rejoint en 2020 par Yves Brigode, qui fut notamment directeur général d’Abbott Benelux. Passionnés de design et d’art, ils ont propulsé la marque ces dernières années, en ligne principalement en France qui constitue 85% de leur clientèle, en misant sur des créations originales, des meubles durables et une production raisonnée. Pour obtenir des prix compétitifs, les meubles sont fabriqués en Inde et en Indonésie. « Nous sommes convaincus qu’il y a de la place pour une offre middle market telle que la nôtre sur le marché de l’ameublement aujourd’hui. Nous ne visons pas le marché premium ou le haut de gamme, nous répondons à une demande des consommateurs en proposant des meubles de caractère à des prix tout à fait accessibles, avec un vrai service clients», vante Yves Brigode.

Avec 15 000 clients à travers l’Europe, BARAK 7 vise un chiffre d’affaires de 15 à 20 millions d’euros d’ici cinq ans et compte élargir son influence en Belgique (notamment avex des magasins en Flandre), en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg. L’entreprise prévoit également d’étoffer ses collections. D’ici fin 2024, 250 nouveaux produits viendront compléter les gammes actuelles, pour viser 1000 références et d’autres univers (mobilier d’extérieur et de la chambre) d’ici 2 ans.