Avec 4 °C de plus, quel avenir pour les Grottes de Han?

Accès à l’eau, aménagement des villes, productions agricoles…, des pans entiers de l’activité économique seraient chamboulés par une accélération du réchauffement climatique. Dans le dossier de Trends-Tendances de cette semaine, plongée dans ce que pourrait être la vie de notre économie avec 4 °C de plus. Ici, les risques encourus par le domaine des Grottes de Han.

“L’un des impacts du réchauffement, nous l’avons vécu en 2021, raconte Jean-François Ledent qui vient de prendre ses fonctions de CEO des Grottes de Han. Le débit de la rivière était alors monté jusqu’à 135 m3/seconde alors que la grotte ne peut absorber que 30 m3/seconde. Dans ce cas, la Lesse ‘tourne’ et retrouve son ancien lit, qui est aujourd’hui le parc animalier. Ce fut une catastrophe économique, nous avons perdu de 10 à 15 jours de chiffre d’affaires en plein mois de juillet.”

La perspective de précipitations plus concentrées est le premier écueil climatique pour ce site touristique. Le second, c’est le risque d’incendies forestiers lors des périodes de sécheresse, à l’image de ce qui se passe dans le sud de l’Europe.

“Les conséquences seraient dramatiques, ce serait sans doute la fin du parc, concède Jean-François Ledent. Ce risque d’incendie, qui est multiplié quand on a de nombreux visiteurs, est quelque chose que nous devrons – comme tous les sites touristiques naturels de Wallonie – beaucoup plus gérer demain.”

En revanche, le parc ayant toujours misé sur les espèces animales qui vivent ou ont vécu dans la région et qui y évoluent en liberté, il ne devrait pas connaître trop de problèmes d’acclimatation des animaux.

“Il est intellectuellement compliqué de se réjouir d’un phénomène globalement néfaste, poursuit le patron des Grottes de Han, mais le réchauffement devrait être a priori favorable au tourisme en Wallonie. Pas nécessairement parce que le climat sera beaucoup plus agréable qu’aujourd’hui, mais parce que la chaleur risque de devenir intenable en Espagne ou dans le sud de la France. La Wallonie pourra de plus en plus se positionner comme une destination touristique, ce changement est d’ailleurs déjà palpable. On recommence à venir en vacances en Ardenne, nous adaptons d’ailleurs nos offres pour rencontrer les souhaits de personnes qui séjournent une semaine ou plus dans la région.”

Le domaine des Grottes de Han constate par ailleurs un effet positif du changement de calendrier scolaire, qui amène un étalement de la fréquentation.