Avec 4 °C de plus, Q1 Scientific voit son business démarrer un peu plus vite qu’attendu

Accès à l’eau, aménagement des villes, productions agricoles…, des pans entiers de l’activité économique seraient chamboulés par une accélération du réchauffement climatique. Dans le dossier de Trends-Tendances de cette semaine, plongée dans ce que pourrait être la vie de notre économie avec 4 °C de plus. Ici, la solution Q1 Scientific.

Cette société irlandaise s’est implantée à Villers-le-Bouillet au printemps dernier. Son job: assurer un stockage à température constante d’échantillons, prélèvements et autres produits de l’industrie pharmaceutique. A température constante, cela change-t-il quelque chose si les températures moyennes dans notre pays devaient augmenter de 4 °C? “La supply chain est bien sous contrôle entre les sites de production et les pharmacies ou les hôpitaux, répond Cécile Jacoby, directrice de Q1 Scientific-Belgium.

Mais que se passe-t-il après si vous laissez les produits dans votre voiture, si vous vous arrêtez pour faire une course, si vous ne les rangez pas directement dans le frigo en rentrant? Personne ne teste cette partie de la supply chain.”

L’élévation des températures moyennes et l’augmentation des périodes de forte chaleur rendent la question plus aiguë. Q1 Scientific reçoit maintenant de nombreuses demandes d’analyse de la résistance de médicaments ou vaccins à de brusques changements de température. Ses équipements lui permettent d’étudier “le cycle thermique” des produits, en les conservant alternativement dans des chambres à 30 °C et à -2 °C et en répétant les cycles.

“Nous sommes également sollicités pour tester la résistance des produits à une exposition plus intense aux UV, poursuit Cécile Jacoby. Le réchauffement climatique oblige les sociétés pharmaceutiques à investiguer l’efficacité de leurs produits avec une chaîne d’approvisionnement qui sera plus sensible qu’avant. Nous sommes une société de services, nous devons répondre à ces nouveaux besoins.” Tout cela fait que le business de Q1 Scientific démarre un peu plus vite qu’attendu et que l’entreprise songe déjà à accélérer son plan d’embauche à Villers-le- Bouillet.