Avec 4 °C de plus en Belgique, « on boit moins de bière »

Accès à l’eau, aménagement des villes, productions agricoles…, des pans entiers de l’activité économique seraient chamboulés par une accélération du réchauffement climatique. Dans le dossier de Trends-Tendances de cette semaine, plongée dans ce que pourrait être la vie de notre économie avec 4 °C de plus. Ici, l’exemple de la Brasserie de la Senne



“C’est contre-intuitif mais on boit moins de bière quand il fait très chaud, quand les températures dépassent les 26 °C.” Quatre degrés de plus en Belgique, cela ne ferait donc pas les affaires d’Yvan De Baets, cofondateur de la Brasserie de la Senne. La brasserie bruxelloise a heureusement adopté une démarche préventive, avec une autosuffisance en électricité (panneaux photovoltaïques), un système de récupération de chaleur, une citerne d’eau de pluie, etc. “Et bien sûr, nous travaillons en bio, ajoute Yvan De Baets. Nous nous approvisionnons en houblon auprès de deux fermiers. Nous vivons leur stress d’agriculteurs d’année en année car les aléas climatiques se font déjà sentir sur les récoltes.”

Si l’accès aux matières premières risque d’être un enjeu à l’avenir, ce sera aussi le cas de l’utilisation de l’eau, très abondante dans ce métier, à la fois pour la production et pour le nettoyage des installations. “Nous travaillons pour limiter les quantités d’eau nécessaires dans notre processus, poursuit notre interlocuteur. Nous allons notamment remplacer notre pompe de soutirage, qu’il faut actuellement refroidir avec beaucoup d’eau, par une nouvelle machine nettement moins consommatrice. C’est un investissement conséquent mais il s’inscrit dans notre philosophie de durabilité.”



La Brasserie de la Senne emploie actuellement 23 personnes. Elle produit huit bières permanentes, trois saisonnières et réalise de temps à autre des bières éphémères en partenariat avec des brasseries amies. Elle s’affirme résolument comme “une brasserie locale” et écoule l’essentiel de sa production en Belgique, principalement à Bruxelles.