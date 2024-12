En 2022, le marché chinois a absorbé 21% de la valeur ajoutée de l’industrie automobile européenne destinée à l’export, dépassant les États-Unis (20%), premier partenaire historique, et le Royaume-Uni (13%), selon les données d’Eurostat. La part chinoise a presque doublé depuis 2010, passant de 12% à 21%.

La valeur ajoutée totale de l’industrie automobile européenne destinée aux consommateurs non européens s’élevait à 78,9 milliards d’euros en 2022, soit une augmentation de 54% par rapport à 2010, mais une baisse de 7% par rapport à 2015.

Inversement, la valeur ajoutée de l’industrie automobile non européenne destinée au marché de l’UE a atteint 34,6 milliards d’euros en 2022, soit une augmentation de 47% par rapport à 2015 et de 124% par rapport à 2010. Les producteurs chinois contribuent majoritairement à cette valeur ajoutée (16%), devant les Japonais (15%) et les Sud-Coréens (10%). La part de la Chine a fortement augmenté, passant de 9% en 2010 à 16% en 2022.