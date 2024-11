Audi confirme maintenir l’emploi en Allemagne jusqu’en 2029

La direction d’Audi a réaffirmé jeudi, lors d’un conseil d’entreprise allemand, qu’aucun licenciement n’interviendrait chez le constructeur automobile en Allemagne jusqu’en 2029. Cette déclaration intervient après la parution, jeudi, d’un article du magazine économique allemand Manager Magazin suggérant qu’Audi envisagerait de supprimer 4.500 emplois hors production à moyen terme, dont 2.000 au sein de la division développement.

“Les discussions actuelles portent sur les moyens d’éviter les licenciements dans un contexte économique difficile”, a précisé Jörg Schlagbauer, président du conseil d’entreprise, balayant ce qu’il qualifie de “rumeurs et spéculations”. L’objectif serait de renforcer la “résilience” d’Audi à travers une réorganisation structurelle, une optimisation des processus décisionnels et une amélioration de la création de valeur.

Le constructeur aux quatre anneaux, qui emploie 54.000 personnes en Allemagne, avait déjà mis en œuvre un plan de réduction des effectifs de 9.500 postes via des départs naturels, programme aujourd’hui quasiment achevé. Le directeur financier, Jürgen Rittersberger, avait confirmé mardi le maintien de la garantie d’emploi jusqu’en 2029, tout en précisant que les futurs recrutements seraient “sélectifs” et axés sur l’amélioration de l’efficacité et de la compétitivité.

En Belgique, Audi fermera d’ici fin février 2025 son usine forestoise, où travaillent environ 3.000 personnes.