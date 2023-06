Assuralia veut revoir le cadre légal pour l’indemnisation en cas de catastrophe naturelle

La fédération professionnelle des entreprises d’assurances Assuralia réitère vendredi son appel à la mise en place d’un cadre légal permettant aux entreprises d’assurances de protéger complètement les clients en cas de catastrophe naturelle. Près de deux ans après les violentes inondations de juillet 2021, le secteur se dit prêt à coopérer de manière constructive avec le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne, qui a récemment rouvert les discussions en matière d’indemnisation.

« Deux ans après que notre pays a été touché par des inondations dévastatrices, il n’existe toujours pas de législation adaptée permettant aux assureurs et aux autorités de protéger correctement les citoyens contre les conséquences d’une catastrophe naturelle », déplore Assuralia dans un communiqué. « Une bonne protection est cependant essentielle: les conséquences du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir, que ce soit en termes de fréquence ou d’intensité, en témoignent encore les nombreuses victimes des inondations récentes en Italie et chez nos pays voisins. »

Concrètement, la fédération professionnelle des entreprises d’assurances appelle à modifier le cadre légal de l’assurance incendie « risques simples » pour y inclure une disposition prévoyant qu’en cas de catastrophe naturelle, les victimes seront indemnisées par le biais d’un partenariat public-privé. Il s’agirait, précise Assuralia, d’une coopération dans le cadre de laquelle une intervention sera prévue respectivement pour les assureurs, les Régions ainsi que pour les niveaux fédéral et européen. Cette solution permettrait aux assureurs de réassurer à nouveau le risque à un prix abordable pour le client final, sans mettre en péril leur propre solvabilité. ​

Assuralia rappelle qu’une telle coopération entre pouvoirs publics et secteur privé a déjà porté ses fruits lors des inondations de 2021. « Afin de pouvoir indemniser intégralement les plus de 70.000 victimes des inondations survenues il y a deux ans, les assureurs et les Régions ont conclu un accord unique. De cette manière, nous avons pu en tant que secteur démontrer notre engagement sociétal, car la législation existante est en effet très obsolète et inadaptée à la réalité du réchauffement climatique aujourd’hui », souligne Hein Lannoy, CEO d’Assuralia. Ce dernier se dit « heureux de constater que le ministre Dermagne a engagé une concertation avec le secteur ».