Année record pour Solvay, dont l’Ebitda s’envole

Dopé par la hausse des prix et une demande soutenue, Solvay a enregistré un Ebitda record en 2022, en hausse de 28%, à 3,229 milliards d’euros, annonce jeudi matin l’entreprise à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels. « Les perspectives sont supérieures au consensus et dépassent de plus de 25% le niveau de rentabilité pré-Covid », se réjouit le géant de la chimie belge, qui annonce également « être en bonne voie pour une séparation en deux sociétés indépendantes solides au second semestre 2023 ».

Le chiffre d’affaires net pour 2022 s’est élevé à 13,4 milliards d’euros, en hausse organique de 25,6% par rapport à 2021, « dont 24,4% sont liés aux prix et 1,2% à la croissance des volumes, en particulier dans Materials », précise Solvay. Sur le plan géographique, le chiffre d’affaires a connu une croissance organique à deux chiffres dans toutes les régions, aussi bien sur l’année 2022 qu’au quatrième trimestre, souligne le groupe.

Le bénéfice net sous-jacent a grimpé jusqu’à 1,743 milliard d’euros en 2022 (+67,6%), « un autre record historique », se félicite Solvay.

Le flux de trésorerie disponible a également rejoint le podium des records du groupe chimique puisqu’il s’élève à 1.094 millions d’euros, et ce malgré des dépenses d’investissement de 1,022 million d’euros au cours de l’année 2022 (en hausse de +39%) ».

Le rendement sur capitaux investis (ROCE) a atteint lui aussi un niveau record à 16% à la fin de l’année 2022, un chiffre doublé par rapport aux 8% de l’année 2019.

Les économies de coûts structurelles au cours de l’année s’élèvent à 79 millions d’euros en 2022, ce qui porte le total atteint depuis 2019 à 467 millions d’euros, soit 93% de l’objectif de 500 millions d’euros pour 2024, ajoute le groupe.

Dividende brut par action de 4,05 euros

Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires prévue le 9 mai un dividende brut par action de 4,05 euros, en hausse de 0,20 euro.

« Dans le contexte macroéconomique actuel, l’entreprise s’attend à une baisse des volumes sur certains marchés clés. Par conséquent, la croissance de l’Ebitda sous-jacent pour 2023 est estimée entre -3% et -9% par rapport à 2022 », prévoit le groupe belge.

« Cette performance nous a permis de renforcer encore notre bilan et de faire face aux vents contraires actuels. Avec des bases aussi solides, nous nous réjouissons d’aborder la prochaine étape de notre voyage puisque nous prévoyons de séparer Solvay en deux sociétés solides en décembre« , a déclaré la CEO de Solvay, Ilham Kadri, citée dans le communiqué.