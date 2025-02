Résultats d’Amazon : investissement massif dans l’IA et croissance très lente

L’annonce très attendue des dépenses en capitaux pour cette année a créé un choc: Amazon prévoit d’investir plus de 100 milliards de dollars en 2025, principalement dans le cloud et l’intelligence artificielle (IA), d’après des commentaires du patron Andy Jassy pendant une conférence téléphonique. Le groupe prévoit une croissance très lente en ce début d’année.

De ses opérations promotionnelles en octobre à Noël, en passant par Thanksgiving aux États-Unis, le géant du commerce en ligne a réalisé 187,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel, battant les estimations. Le bénéfice fait aussi bien mieux qu’attendu, à 1,86 dollar l’action (contre une estimation 1,49 dollar).

Mais c’est dans les perspectives que les choses se gâtent : le groupe de Seattle prévoit entre 151 et 155.5 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours, bien moins que les 158 milliards escomptés par le marché. Ce serait une croissance de 5 à 9%, potentiellement la plus basse de son histoire. En cause : des taux de change “exceptionnellement” défavorables. Son action perdait plus de 4% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Investissement dans l’IA

Amazon prévoit de dépenser 100 milliards de dollars en 2025, principalement dans le cloud et l’intelligence artificielle (IA). “Nous devons disposer des centres de données, des équipements informatiques, des puces et du réseau nécessaires avant de pouvoir en tirer des revenus’, a expliqué le patron Andy Jassy. “Et nous ne les achetons que si nous voyons des signes manifestes en termes de demande”, a-t-il assuré.

C’est un chiffre élevé, qui peut faire peur aux investisseurs, dans un contexte de questionnements sur la rentabilité de l’IA. Surtout avec l’arrivée du bot chinois DeepSeek, qui promet de brader les prix de développement et de vente. Mardi soir, Alphabet avait également annoncé des investissements massifs dans l’IA, plus importants qu’attendu, et son action a dévissé aussi.

AWS, moteur de croissance mis sous pression

Les revenus de sa branche de cloud, AWS, ont cru de 19%, à 28,8 milliards de dollars, pour un bénéfice opérationnel (indicateur clef de la rentabilité) de 10,6 milliards de dollars, soit près de la moitié du total du groupe.

Mais le marché espérait encore mieux. “La croissance d’AWS ne s’est pas accélérée comme prévu, elle est plutôt restée sur les niveaux du troisième trimestre, ce qui indique qu’ils sont confrontés aux mêmes contraintes de capacité que Google et Microsoft”, a commenté Sky Canaves, analyste de Emarketer.

Les trois principales entreprises de cloud investissent massivement dans les centres de données pour répondre à la forte demande en services de cloud traditionnels (stockage et traitement des données) mais aussi d’IA générative.

AWS n’a présenté qu’en décembre 2024 ses propres modèles d’IA générative (“Amazon Nova”), deux ans après la sortie de ChatGPT. Et ils ne sont accessibles qu’à ses clients professionnels, des organisations et développeurs, aux côtés d’autres modèles, y compris DeepSeek.

Andy Jassy a indiqué s’attendre à une “croissance irrégulière” pour AWS au cours des prochaines années, rythmée par les différents cycles d’adoption du cloud par les entreprises, les capacités à disposition et les avancées technologiques. Mais “il est difficile d’exagérer notre optimisme quant à ce qui attend les clients d’AWS”, a-t-il ajouté.

Le e-commerce face à la concurrence chinoise

Le coeur de métier d’Amazon, sa plateforme de e-commerce, continue de capitaliser sur ses temps de livraisons ultra-rapides, mais sa part de marché mondiale stagne à un peu plus de 12% depuis des années, selon Emarketer.

Face à la montée en puissance des plateformes de vente chinoises à prix cassés comme Temu et Shein, elle a lancé en novembre sa propre section d’articles bon marché, aux Etats-Unis pour commencer.

Sur “Amazon Haul”, les produits coûtent moins de 10 dollars pour la plupart et arrivent chez le consommateur en une à deux semaines.