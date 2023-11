Amazon va vendre des voitures

November 16, 2023, Los Angeles, California, USA: Amazon and Hyundai announce a strategic partnership to sell cars online at the 2023 Automobility LA on Thursday November 16, 2023 at the Los Angeles Convention Center in Los Angeles, California. On display, a custom Hyundai 2024 Santa Fe XRT. JAVIER ROJAS/PI (Credit Image: © PI via ZUMA Press Wire)

© Zuma press