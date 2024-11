Ahold Delhaize identifie un “problème de cybersécurité” aux États-Unis

Le groupe de supermarchés belgo-néerlandais Ahold Delhaize a identifié un “problème de cybersécurité” aux États-Unis. La société mère de Delhaize, Albert Heijn et de la boutique en ligne Bol l’a annoncé vendredi soir.

Dans un bref communiqué, Ahold Delhaize a déclaré avoir “récemment” identifié un “problème de cybersécurité” sur ses réseaux américains. “Nos équipes de sécurité ont immédiatement lancé une enquête avec l’aide d’experts externes en cybersécurité”, peut-on lire. “Nous avons également prévenu les autorités.”

Le détaillant exploite les chaînes Food Lion, Giant, Hannaford et Stop&Shop aux États-Unis. Il prend actuellement des mesures pour “évaluer et atténuer” le problème. Pour ce faire, l’entreprise a dû mettre certains systèmes hors ligne, ce qui a entraîné une interruption de certains services aux États-Unis, notamment dans certaines pharmacies et pour certaines activités d’e-commerce. Mais tous les magasins resteront néanmoins ouverts.