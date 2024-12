85% des PME familiales ne dépassent pas la 4e génération

La transmission d’une entreprise familiale n’est pas chose aisée. Deminor NXT, avec l’aide de la KULeuven, vient de publier une étude très intéressante sur le sujet .

L’étude est basée sur les données de 450 PME (6.000 ont été contactées) de toutes tailles, secteurs et régions, dont 292 sont contrôlées par une ou plusieurs familles. Il en résulte que seules 15% des PME familiales survivent à la troisième génération.

La gouvernance est clairement en cause. Quarante-sept pour cent des entreprises familiales n’ont pas de plan de succession et la moitié de celles qui en ont un n’ont pas de successeur désigné. En outre, seules 32% ont fixé des conditions d’entrée pour les membres de la famille. Dans le détail, 63% des PME familiales tiennent deux générations, 37% en font trois, 15% quatre et 9% cinq.

Si l’on considère toutes les PME interrogées, et pas uniquement les familiales, les résultats ne sont guère plus réjouissants : 18% d’entre elles n’ont ni budget annuel ni business plan à long terme. Seulement 30% ont recours à des administrateurs au conseil. Enfin, seule une sur deux dispose d’un pacte.