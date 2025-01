Le taux de marge des entreprises – un indicateur de rentabilité – a progressé au troisième trimestre, tandis que le taux d’épargne des ménages a baissé durant cette même période, selon les données publiées vendredi par la Banque nationale de Belgique (BNB).

Le taux est passé de 42% au deuxième trimestre à 42,8% au troisième trimestre. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2023, bien qu’il reste sensiblement inférieur aux marges enregistrées en 2021 et 2022. Ces chiffres concernent le taux de marge des sociétés non financières, englobant principalement le secteur industriel, y compris les entreprises énergétiques. Bien que distinct de la marge bénéficiaire, cet indicateur permet d’évaluer la rentabilité des entreprises.

Cette augmentation du taux de marge s’explique par une croissance de 1,1% de la valeur ajoutée, conjuguée à une baisse de 0,5% de la rémunération des salariés.

Parallèlement, le taux d’investissement des entreprises a connu une forte baisse au troisième trimestre, passant de 28,4 % à 27,3%.

Taux d’épargne en reflux

Le taux d’épargne des ménages a reflué de 14,7% à 13% au troisième trimestre. Cette diminution s’explique par la stagnation des revenus combinée à une hausse des dépenses, tandis que les investissements (construction et rénovation de logements, notamment) sont restés stables.

Enfin, le déficit public s’est légèrement réduit, passant de 4,9% au deuxième trimestre à 4,3% au troisième trimestre, grâce aux recettes publiques qui sont restées stables et à un allègement des dépenses.