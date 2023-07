30 millions pour Qover, pépite belge de l’assurtech

Qover a clôturé avec succès un tour de table de série C et fait entrer dans son capital la branche investissement de Zurich Insurance.

C’est avec une satisfaction non dissimulée que Qover, l’assurtech belge, a annoncé avoir clôturé avec succès un tour de table de série C. La pépite belge a levé 30 millions de dollars auprès d’investisseurs fidèles comme Anthemis, Alven et Kreos Capital mais fait aussi entrer dans son capital Zurich Global Ventures, la branche dédiée à l’investissement de Zurich Insurance.

L’entrée au capital de ce géant suisse de l’assurance est purement financière et, selon les dirigeants de Qover, n’aura aucun impact sur l’indépendance des produits proposés.

Cette levée de fonds, qui laisse aux fondateurs la majorité du capital, a pour but de soutenir l’expansion de l’assurtech qui entend désormais pouvoir aller chercher des énormes contrats qui, jusqu’ici, lui échappent encore.

Forte d’une plateforme Open API (application programming interface) qui permet d’orchestrer sur mesure l’intégration de la vente d’assurances dans un site et de répondre finement aux besoins d’assurances des entreprises, Qover a déjà conquis quelques très grands noms belges et européens dont Revolut, Deliveroo, ING, Fisker, Cowboy, Monzo ou Qonto.