23 jobdays en 30 jours pour le Forem

Au cours des 30 prochains jours, le Forem et ses partenaires organiseront 23 jobdays à travers la Wallonie. Ils seront principalement consacrés à la construction, au transport et à la logistique, à l’industrie, à l’horeca et au tourisme. Près de 4.000 offres d’emploi sont disponibles dans ces secteurs sur le site et l’app du Forem, indique ce dernier mercredi.

En 2022, le Forem a organisé plus de 170 jobdays pour répondre aux besoins des entreprises, soit 34 % de plus que l’année précédente. Et 53 jobdays ont déjà été planifiés cette année, se félicite dans un communiqué l’organisme régional.

Enfin, si le nombre d’opportunités d’emploi est un peu moins important qu’il y a un an, le site et l’app du Forem recensent tout de même plus de 22.000 offres d’emploi, assure-t-il encore.