Mobile Vikings lancera bientôt des abonnements pour l'Internet fixe à domicile en plus de ses produits mobiles, annonce lundi l'opérateur télécom, récemment repris par Proximus.

Ces dernières années, Mobile Vikings s'est spécialisé dans une offre destinée aux consommateurs, notamment les jeunes, utilisant beaucoup de données mobiles.

L'opérateur va donc à présent étendre son offre à l'Internet fixe, mais pas encore à la télévision numérique.

Deux abonnements arrivent sur le marché : à 38 et 53 euros par mois, en fonction de la vitesse de connexion souhaitée, avec une réduction de 3 euros si l'offre est couplée à un abonnement ou une carte prépayée pour les appels et données mobiles. Le volume de données sera illimité dans les deux cas, sauf si le fournisseur établit une fraude.

Fait remarquable, Mobile Vikings offrira des débits plus élevés que ceux proposés actuellement par sa maison-mère Proximus. L'abonnement de 53 euros offre théoriquement jusqu'à 1 Gbps en download et jusqu'à 500 Mbps en upload sur le nouveau réseau en fibre optique, alors que la vitesse d'upload est actuellement toujours limitée à un maximum de 100 Mbps pour les abonnements résidentiels Fibre de Proximus. La fibre optique n'est cependant pas encore disponible partout.

Dans un premier temps, l'opérateur va proposer à un millier de clients existants de souscrire aux nouveaux abonnements à titre de test. Le véritable lancement commercial est prévu pour la mi-juin.

