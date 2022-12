Les batteries de voiture électrique n'aiment pas le froid. Ce dernier impacte en effet son autonomie et son temps de recharge. Voici quelques conseils pour éviter des déconvenues si vous vous rendez sur les pistes de ski.

La Belgique a connu ses premières neiges et les températures sont passées en négatif. Aucun doute, l'hiver est bel et bien là. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les propriétaires de voiture électrique.

Des messages ont pu apparaître sur le cadran de votre voiture concernant l'autonomie de la batterie. Cette autonomie peut descendre parfois jusqu'à 25% à cause des températures glaciales. En effet, les batteries présentes dans la plupart des véhicules fonctionnent de manière optimale entre 0 et 45ºC, une température négative engendre donc une perte de puissance. Recharger la batterie peut aussi prendre plus de temps par grand froid, et l'utilisation importante du chauffage pendant le trajet consomme évidemment de l'électricité, ce qui réduit encore l'autonomie de la batterie.

Arval Belgique, société spécialisée dans les solutions de mobilité, indique qu'il est cependant possible de limiter ces désagréments. Elle délivre huit conseils pour pallier au problème

Huit conseils pour que votre voiture résiste mieux au froid

1) Eviter le gel du câble de recharge

Il est donc préférable de recharger votre véhicule à l'intérieur pour le protéger du gel. Cependant, quand on est sur la route, ou dans une station de ski, il n'est pas évident de trouver une borne de recharge protégée. C'est pourquoi il vaut mieux que la prise de la voiture reste bien au sec. Si, malgré tout, la prise est humide ou gèle, utilisez une bouillotte ou du coussin à noyaux de cerises pour la dégeler.

2) Chauffez votre véhicule pendant que la batterie se recharge

Un véhicule froid demande en effet beaucoup plus d'énergie lors de la recharge.

3) Réglez la température intérieure de votre voiture

Aujourd'hui, avec les volant et/ou sièges chauffants, le système de chauffage peut consommer dix à trente fois plus d'électricité. Mieux vaut donc les désactiver, et vous couvrir davantage.

4)Emportez toujours un câble de recharge que vous laissez dans le coffre de la voiture.

5) Optez pour des pneus hiver.

Obligatoires dans de nombreux pays ayant des stations de ski. Outre le fait qu'ils offrent une meilleure adhérence, ils permettent aussi aux véhicules électriques de perdre moins d'énergie.

6) Évitez les gadgets électroniques.

Ce sixième conseil vous suggère en effet de laisser tomber les gadgets électroniques en tout genre des véhicules modernes. Ceux-ci influencent grandement l'autonomie de la batterie qui aura besoin d'être rechargée plus souvent. Veillez aussi à recharger entièrement vos smartphones et tablettes avant de partir et à apporter des batteries externes pour ne pas avoir à brancher vos GSM à la voiture.

7) Relâchez votre pédale d'accélérateur avec prudence

"L'autonomie de la batterie est importante, mais votre sécurité l'est encore plus !" En effet, chaque fois que vous la relâchez, de l'énergie est régénérée, mais vous perdez aussi plus de vitesse qu'avec un véhicule classique. De quoi déraper sur les routes glissantes.

8) Contrôlez l'état général de votre véhicule.

Comme pour tout véhicule, même thermique, il est essentiel de contrôler régulièrement l'état général de celui-ci en cas de températures glaciales ou de départ aux sports d'hiver. Arval Belgique recommande de contrôler notamment les essuie-glaces, la pression des pneus hiver, le lave-glace avec de l'antigel (évidemment), le réglage des rétroviseurs ainsi que le fonctionnement des phares (y compris les gros phares) et les feux clignotants.

