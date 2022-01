Passer des heures à saliver sur les vidéos culinaires de TikTok, mais ne pas avoir le courage de les cuisiner. Si vous faites partie de cette catégorie de la population, vous aurez peut-être bientôt l'opportunité de faire livrer ces plats chez vous. Et oui, TikTok va lancer TikTok Kitchen, son service de livraison à domicile.

Passer de la fiction à la réalité, c'est un peu près ce que va proposer l'application TikTok. Les plats les plus populaires de la plateforme au milliard d'utilisateurs par mois seront bientôt disponibles en livraison à domicile ... du moins aux Etats-Unis pour l'instant.

Le lancement est prévu pour mars 2022, avec 300 restaurants partenaires et 1 000 d'ici la fin de l'année. Les recettes proposées devraient changer tous les trimestres afin de suivre les tendances culinaires de l'application. Les premiers plats à paraitre sur le menu seront les pâtes à la feta - la recette la plus recherchée sur Google en 2021 - les chips de pâtes recouvertes de fromage, ainsi que le smash burger.

TikTok veut ainsi développer une branche très populaire de sa plateforme. Le hashtag #tiktokkitchen (TikTok cuisine) enregistre ainsi près de 700 millions de vues tandis que les hashtags #foodtiktok #foodtok (TikTok nourriture) dépassent le milliard, avec respectivement 49 et 12 milliards de vues.

Une tendance sur laquelle le groupe a donc décidé de capitaliser, espérant prolonger l'expérience et le partage qu'offre la plateforme, les plats créés par certains utilisateurs étant devenus virals.

VDC, l'entreprise qui a aussi lancé les cookies de Mariah Carey

Pour se faire, le géant chinois s'est associé à Virtual Dining Concepts (VDC). Cette entreprise propose à des restaurants déjà existants de vendre ses marques culinaires. Grâce à la popularité de certains créateurs, et de leur large communauté d'abonnés, l'entreprise promet des profits augmentés de 1 000 dollars par semaine pour les restaurants engagés.

Leur concept est de mettre en avant des recettes simples et déjà plébiscités par les utilisateurs. L'entreprise s'occupe de toute la partie formation, marketing et publicité. Les restaurants n'ont plus qu'à réaliser les plats, qui ne seront disponibles qu'en livraison à domicile. Ainsi, VDC promeut par exemple les cookies de Mariah Carey, Mariah's Cookies. "Vous ne le savez peut-être pas, mais Mariah adore cuisiner et sa spécialité, ce sont les cookies. Des cookies délicieux et décadents, avec juste ce qu'il faut pour les rendre dignes de la diva légendaire qui prête son nom à cette marque virtuelle de livraison", peut-on lire sur le site.

L'arrivée de Tik Tok sur le marché ravi donc le co-fondateur de VDC qui déclare que "travailler avec l'équipe de TikTok sur le développement du menu et de toute l'ambiance de cette marque a été tellement énergisant, et je suis ravi de révéler aujourd'hui notre tout nouveau concept VDC, TikTok Kitchen, qui sera notre premier avec un menu en constante évolution."

Aurore Dessaigne

