Voici les secteurs économiques belges en péril en cas de Brexit dur

Maxime Defays Journaliste

On savait déjà que les Pays-Bas, l'Irlande et la Belgique seraient les pays les plus durement touchés en cas de "hard Brexit", mais une toute nouvelle analyse de l'Université de Leuven vient apporter plusieurs détails. Les secteurs belges du textile et de l'alimentation souffriraient énormément, et des milliers d'emplois partiraient en fumée. En cas de sortie "dure" du Royaume-Uni de l'Union européenne, la Belgique pourrait perdre plus de 40.000 emplois.

La saga du Brexit, qui dure maintenant depuis trois ans, plonge chaque jour de plus en plus l'Europe dans l'incertitude. Si la date butoir du 31 octobre pour une sortie sans accord se rapproche, de plus en plus de questions restent sans réponse, alors que le Royaume-Uni se cherche un nouveau Premier ministre, capable de gérer, au mieux, l'épineux dossier.

...

