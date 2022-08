Les promotions de type "1+1 gratuit" pourraient-elles disparaître de nos rayons? C'est en tout cas le souhait de l'organisation des supermarchés indépendants qui appelle le gouvernement à limiter les promotions et adapter la politique de localisation.

"Tout comme en France, il devrait y avoir des restrictions sur les promotions de cascades", explique Buurtsuper.be, la branche d'Unizo (l'équivalent flamand de l'UCM) qui représente les commerces alimentaires indépendants. "En particulier pour les aliments frais et sains tels que les fruits et légumes, c'est nécessaire pour éviter la perte de qualité. Les supermarchés ne peuvent dégager une marge que sur leurs produits frais", indique l'organisation.

Baisse générale Selon Buurtsuper.be, ces pratiques "entraînent une baisse générale des marges bénéficiaires pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, alors que de nombreux franchisés sont déjà à la peine cette année". En Flandre, une surabondance de supermarchés existe dans certains endroits alors que des magasins locaux disparaissent des petites communes. Afin de freiner la prolifération des supermarchés, l'organisation demande une réévaluation de la directive européenne (directive "Bolkestein" de 2006) qui interdit de refuser un supermarché supplémentaire pour des raisons économiques (sursaturation). "Les habitants ont droit à un service de première ligne et le gouvernement devrait donc mieux soutenir les initiatives privées visant à garantir ce type de service pour les personnes moins mobiles", peut-on lire dans le communiqué de Buurtsuper.be.

De nombreux franchisés sont déjà à la peine cette année.

"L'appel à l'aide d'Unizo est absolument justifié. Mais trouver une solution est diablement difficile, déclare Gino Van Ossel, professeur de retail and trade marketing à la Vlerick Business School. Le fait que les marges bénéficiaires soient sous pression et continuent de baisser est lié à l'entrée des supermarchés néerlandais Albert Heijn et Jumbo en Belgique."

"Tout comme en France, il devrait y avoir des restrictions sur les promotions de cascades", explique Buurtsuper.be, la branche d'Unizo (l'équivalent flamand de l'UCM) qui représente les commerces alimentaires indépendants. "En particulier pour les aliments frais et sains tels que les fruits et légumes, c'est nécessaire pour éviter la perte de qualité. Les supermarchés ne peuvent dégager une marge que sur leurs produits frais", indique l'organisation.Baisse générale Selon Buurtsuper.be, ces pratiques "entraînent une baisse générale des marges bénéficiaires pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, alors que de nombreux franchisés sont déjà à la peine cette année". En Flandre, une surabondance de supermarchés existe dans certains endroits alors que des magasins locaux disparaissent des petites communes. Afin de freiner la prolifération des supermarchés, l'organisation demande une réévaluation de la directive européenne (directive "Bolkestein" de 2006) qui interdit de refuser un supermarché supplémentaire pour des raisons économiques (sursaturation). "Les habitants ont droit à un service de première ligne et le gouvernement devrait donc mieux soutenir les initiatives privées visant à garantir ce type de service pour les personnes moins mobiles", peut-on lire dans le communiqué de Buurtsuper.be. "L'appel à l'aide d'Unizo est absolument justifié. Mais trouver une solution est diablement difficile, déclare Gino Van Ossel, professeur de retail and trade marketing à la Vlerick Business School. Le fait que les marges bénéficiaires soient sous pression et continuent de baisser est lié à l'entrée des supermarchés néerlandais Albert Heijn et Jumbo en Belgique."