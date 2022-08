Une grande ville de Chine a réduit l'éclairage dans le métro et éteint ses panneaux publicitaires pour économiser l'électricité, au moment où une partie du pays fait face à des pénuries en raison de températures extrêmes.

Le mercure dépasse allègrement les 40°C ces derniers jours au Sichuan (Sud-Ouest), une province qui dépend à 80% des barrages hydrauliques pour son approvisionnement électrique. A cause de la canicule, les cours d'eau de la région sont asséchés, ce qui pèse sur le réseau électrique en raison des climatiseurs qui tournent à plein régime.

Pour économiser l'énergie, le métro de la métropole de Chengdu, la capitale provinciale du Sichuan, a indiqué jeudi "optimiser" la température de la climatisation dans les rames et les stations. L'éclairage public est par ailleurs réduit et les panneaux publicitaires ne sont plus éclairés dans le métro, a montré une vidéo du transporteur public, dans laquelle des stations apparaissent dans la pénombre. Chengdu compte plus de 20 millions d'habitants.

La municipalité avait de son côté ordonné dès mardi de ne plus éclairer les publicités en extérieur.

Dans les rues, les enseignes lumineuses, omniprésentes en Chine, doivent également être éteintes, a précisé la ville.

- Bitume brûlant -

Depuis cette semaine, le Sichuan rationne l'électricité avec nombre d'usines et d'entreprises à l'arrêt et des coupures de courant intermittentes pour une partie des habitants. Ces difficultés posent un défi au poumon économique de la Chine, car les régions côtières du Jiangsu et du Zhejiang (Est) sont alimentées par l'électricité du Sichuan.

Le débit du fleuve Yangtsé est par ailleurs inférieur de 51% à la moyenne des cinq dernières années, selon l'agence de presse CNS. Les vagues de chaleur en plein été ne sont pas inhabituelles en Chine, en particulier dans l'Ouest aride et le Sud du pays. Mais le pays fait face cette année à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le réchauffement climatique selon les scientifiques.

D'après la météorologie nationale, la Chine traverse la plus longue période de fortes chaleurs depuis 1961.

Au Jiangsu (Est), il fait si chaud que le bitume atteint par endroits les 68°C. Les autorités locales ont mis en garde les automobilistes contre le risque d'éclatement de pneus. Des inondations soudaines ont par ailleurs frappé mercredi le Nord-Ouest de la Chine, habituellement aride. Le bilan, revu à la hausse vendredi, fait état désormais d'au moins 18 morts et 13 disparus, a indiqué la télévision nationale CCTV. Ces intempéries ont provoqué dans une zone montagneuse des coulées de boue et dévié le cours d'une rivière.

