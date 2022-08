Partout dans le monde, les vagues de chaleur et la sécheresse posent problème. Les entreprises chinoises ne sont pas non plus épargnées.

Il fait chaud, très chaud, en Chine et principalement dans la province de Sichuan dans le sud-ouest du pays. Les autorités chinoises sont contraintes de procéder à des coupures d'électricité intermittentes, ce qui n'est pas sans conséquence pour les entreprises.

...

Il fait chaud, très chaud, en Chine et principalement dans la province de Sichuan dans le sud-ouest du pays. Les autorités chinoises sont contraintes de procéder à des coupures d'électricité intermittentes, ce qui n'est pas sans conséquence pour les entreprises. En cause ? Les fortes températures qui dépassent les 40 degrés incitent à avoir recours à des systèmes électriques de climatisation. La province est également touchée par la sécheresse, le fleuve Yangtze - la voie navigable la plus importante de Chine est tombée à un niveau record la semaine dernière. Les précipitations dans le bassin du Yangtze ont été inférieures de 40% à la normale depuis juillet et dans certaines régions, il y avait eu plus de 20 jours sans précipitations importantes. Le problème c'est que cette province dépend à 80% des barrages hydrauliques pour produire son électricité, ce qui explique pourquoi les autorités procèdent à des coupures. Mais celles-ci posent problème non seulement pour les habitants qui se plaignent de l'absence de climatisation dans les transports ou centres commerciaux mais également pour les entreprises.Les coupures d'électricité ont contraint plusieurs entreprises à cesser leurs activités. Le Sichuan est une région importante pour la fabrication de lithium, un métal présent dans les batteries électriques. L'industrie automobile est donc particulièrement touchée.Le plus grand fabricant mondial de batteries pour automobiles électriques, Contemporary Amperex Technology, a ainsi cessé sa production à Yibin, selon les médias chinois. Tesla et le constructeur automobile public SAIC Motor ont également déclaré que les pénuries d'électricité dans le Sichuan avaient entraîné des problèmes de chaîne d'approvisionnement, incitant les autorités de Shanghai à demander à leurs homologues de la province du sud que les fabricants de pièces soient épargnés par les restrictions d'électricité.Afin de faire face à cette pénurie d'électricité, le vice-Premier ministre chinois Han Zheng a déclaré mercredi que Pékin fournirait un soutien au charbon alors que la consommation quotidienne de carburant par les centrales électriques du pays avait augmenté de 15% au cours des deux premières semaines d'août par rapport à la même période l'année dernière.