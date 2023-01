Une centaine de manifestants ont pris position, mardi matin, sur la rive gauche de la Meuse, face à la centrale nucléaire de Tihange, pour dénoncer la mise à l'arrêt définitive de l'un de ses réacteurs mardi soir, a constaté sur place l'agence Belga. Parmi eux figurent le président de la N-VA Bart De Wever ainsi que les députés Theo Francken (N-VA) et Marie Christine Marghem (MR), qui furent collègues au sein du gouvernement Michel (Suédoise).

"A Tihange, avec les citoyens et d'autres représentants politiques de la N-VA qui manifestent pour le maintien de notre parc nucléaire pour assurer en Belgique une électricité dense, économique et pauvre en C02 ainsi que notre indépendance énergétique", a tweeté Mme Marghem.

A Tihange, avec les citoyens et d’autres représentants politiques ⁦@de_NVA⁩ qui manifestent pour le maintien de notre parc nucléaire pour assurer en 🇧🇪une électricité dense, économique et pauvre en Co2 ainsi que notre indépendance énergétique! pic.twitter.com/HvO6GXMrLq — Marie Christine Marghem (@McMarghem) January 31, 2023

La manifestation symbolique et pacifique est organisée par le groupement citoyen "Stand up for nuclear".

Le réacteur de Tihange 2 devrait être définitivement mis à l'arrêt mardi soir, à 23h59.

Demain, je serai présente à Tihange. https://t.co/bsCOuae7ZC — Marie Christine Marghem (@McMarghem) January 30, 2023

Nadat Doel 3 in september al werd afgesloten, gaat morgen ook Tihange 2 dicht. Samen zorgden ze voor quasi even veel stroomproductie als zon en wind samen. Tragisch. Het zou een absolute prioriteit moeten zijn om zoveel mogelijk kerncentrales zo lang mogelijk open te houden. pic.twitter.com/CuJ3oCQB4a — Bart De Wever (@Bart_DeWever) January 30, 2023

