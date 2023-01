Pour l'ex-ministre devenue trublion de la Vivaldi, il est urgent d'abroger la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire. Si rien ne bouge au sein de la majorité, elle soutiendra la proposition de l'opposition.

Que vous inspire cette fermeture de Tihange 2 ?Il y a une manifestation organisée à Tihange et j'y participerai pour exprimer ma désapprobation. En pleine crise énergétique, et alors qu'une électrification massive des usages est nécessaire, il faudrait au contraire consolider notre indépendance énergétique et notre capacité à produire l'énergie la moins chère et la plus décarbonnée possible. Le nucléaire fait partie de la solution.Votre président de parti, Georges-Louis Bouchez, soutient l'abrogation de la loi sur la sortie du nucléaire "au plus tard" lors des négociations gouvernementales de 2024. Vous avez déposé une proposition de loi à cette fin. Vous espérez y arriver avant ?Nous pouvons y arriver avant, du moins je le souhaite car il y a une urgence technique à avancer dans la prolongation des autres réacteurs nucléaires. Ma proposition de loi abrogeant la loi de 2003 a été suivi par d'autres et nous assistons à des séances hallucinantes en commission de la Chambre. Il y a désormais une proposition du député N-VA Bert Wollants largement inspirée de la mienne, ainsi que des textes CD&V, Open VLD, des Engagés... Mais Ecolo refuse obstinément de prendre cela en considération au nom de l'accord de majorité et nous en avons marre de ce blocage.D'ici le 14 mars, on peut prendre en considération tous les textes qui sont sur la table et les envoyer au conseil d'Etat, ce qui donnerait encore un mois de délai pour obtenir les considérations juridiques. Que cela soit clair : si ce n'est pas le cas, rien n'empêchera la N-VA de demander un vote et, dans ce cas, je n'hésiterai pas à voter la proposition de mon collègue Bert Wollants. Je sais, c'est très subversif et disruptif.Pensez-vous qu'une majorité alternative soit réellement possible ?Nous avons beaucoup travaillé depuis l'année passée et il y a quand même du nombre... Outre la N-VA, l'Open VLD et le CD&V sont favorables à cette abrogation, de même que le Vlaams Belang, il n'y a pas d'opposition majeure du PTB, les Engagés ont leur propre texte et DéFI a signé le mien... Quant au PS, il est de plus en plus mal pris sur le sujet. On ne doit pas être loin de cette majorité.Au sein de votre parti, certains disent que l'on pourrait faire, durant cette législature, un premier pas vers la prolongation d'autres réacteurs. Comment ?L'accord sur la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3, que j'appelle "l'accord du 40 décembre" parce qu'il a été conclu neuf jours après la date fixée, est positif, mais ce n'est pas suffisant. J'entame maintenant mon deuxième marathon. L'idée serait de prolonger les réacteurs de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2 de trois ans pour commencer, avant d'envisager une prolongation plus longue. Je ne suis pas dans des considérations politiques, mais bien techniques : il y a littéralement urgence s'il l'on veut disposer des combustibles nécessaires, notamment. C'est notre sécurité d'approvisionnement qui est en jeu.Je vais, par ailleurs, déposer au parlement deux propositions de loi complémentaires et une résolution pour détailler la sortie de la loi de 2003 et évoquer le retraitement des déchets hautement radioactifs. Puis, ce sera au tour de mon troisième marathon, lors des prochaines négociations gouvernementales, pour concrétiser tout cela et oeuvrer au développement du nucléaire du futur.Dans ce dossier vital pour notre pays, je ne m'arrêterai pas à des détails, seul le résultat compte.