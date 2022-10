A partir de la rentrée 2027, l'apprentissage du néerlandais sera obligatoire dans les écoles de Wallonie, dès la 3e primaire. Des cours d'éveil aux langues sont aussi prévus en maternelle.

1. Pourquoi avez-vous décidé de rendre l'apprentissage du néerlandais obligatoire en Wallonie, dès la 3e primaire? Une précision importante: la décision du gouvernement porte sur l'apprentissage du néerlandais ou de l'allemand dans certaines communes. Connaître l'une des autres langues du pays est, d'une part, un très gros atout sur le marché du travail et, d'autre part, une façon de s'ouvrir à la culture et aux réalités des autres parties du pays. Or, nous avons constaté qu'un tiers des élèves de Wallonie achevaient leur parcours sans jamais avoir suivi un cours de néerlandais. Cette année, pour la première fois, l'anglais dépassait le néerlandais comme première langue moderne dans les écoles wallonnes. Notre choix d'imposer désormais le néerlandais peut se voir comme une main tendue vers l'autre communauté. Je rappelle qu'en Flandre, l'apprentissage du français est obligatoire depuis 2004. 2. Comptez-vous réformer en parallèle les modes d'apprentissage pour que la connaissance des langues soit plus effective à l'issue du parcours scolaire? Nous sommes chargés du référentiel, c'est-à-dire ce que les enfants doivent apprendre. Mais le mode d'apprentissage relève, lui, de la liberté pédagogique des établissements, garantie par la Constitution. L'immersion, par exemple, est une méthode d'apprentissage, désormais suivie par 40.600 élèves, dans 217 écoles fondamentales et 125 écoles secondaires. Nous allons l'évaluer prochainement avec les états généraux de l'immersion, qui feront le bilan de 15 ans d'immersion. Le référentiel évolue dans le bon sens et accorde la primauté à la communication comme voie d'apprentissage, il faut oser parler l'autre langue. Dès la rentrée prochaine, les élèves apprendront une langue moderne en Wallonie à partir de la 3e primaire au lieu de la 5e. Il y a en outre un éveil aux langues dès la 1re maternelle, via des chants, des rythmes, des sons, des histoires, etc. 3. Pourquoi attendre la rentrée 2027-2028 pour lancer tout cela? D'abord, il faut permettre aux élèves qui ont opté pour l'anglais d'achever leur cursus. Ensuite, les pouvoirs organisateurs ont besoin d'une période transitoire pour aménager leur offre scolaire en fonction de l'imposition du néerlandais. Enfin, il y a la question du recrutement. Commencer les langues dès la 3e primaire nécessite le recrutement de 373 ETP, alors que nous sommes déjà en situation de pénurie pour les professeurs de langue. Nous avons dès lors permis la reconnaissance de l'ancienneté - jusqu'à cinq ans - pour les personnes bilingues qui souhaiteraient entamer une seconde carrière dans l'enseignement. Nous collaborons avec les organismes régionaux de l'emploi pour promouvoir ces secondes carrières. Nous allons aussi lancer une campagne de promotion.