John Hulsman a été l'un des premiers à prédire l'invasion de l'Ukraine. Maintenant que cela s'est produit, il est surpris par la réaction de l'Occident et voit le conflit se poursuivre pendant des années. "Ce sera une guerre de guérilla que Poutine ne peut pas gagner."

Il y a quinze jours, une invasion russe de l'Ukraine était impensable pour la plupart des analystes et des politiciens, ainsi que pour l'ensemble de la population. En novembre de l'année dernière, John Hulsman avait pourtant prédit que le président russe Vladimir Poutine envahirait l'Ukraine voisine. Il a été le seul à aller à contre-courant de la géopolitique. John Hulsman dirige l'entreprise John C Hulsman, un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse des risques géopolitiques qui conseille les entreprises, les organisations et les gouvernements sur l'évolution de l'équilibre des forces dans le monde et ses conséquences politiques et économiques. "Une fois que nous avons déterminé que Poutine allait envahir l'Ukraine, la question, d'un point de vue militaire, était de voir quel serait le meilleur moment", dit-il. "Selon nos analystes militaires, le moment idéal était arrivé. Le temps change, il fait plus chaud, mais ce n'est pas encore trop humide, donc les chars et l'artillerie peuvent encore se déplacer. S'il ne l'avait pas fait maintenant, il aurait dû attendre jusqu'en mai ou plus tard." Qu'est-ce qui vous a fait oser dire en novembre que Poutine allait envahir l'Ukraine ?JOHN HULSMAN. "L'Occident analyse ces développements d'une manière beaucoup trop sophistiquée. Par conséquent, il est naïf. La plupart des analystes et des experts n'ont pas suffisamment écouté Poutine. Comme le dit le stratège militaire britannique Lawrence Freedman, la plupart des gens disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent. L'important est de l'écouter et de le prendre au sérieux. Poutine a été très clair depuis longtemps sur la nécessité d'une soi-disant 'profondeur stratégique' pour la Russie."De quoi s'agit-il? HULSMAN. "C'est un concept stratégique de l'époque des tsars. Il y fait référence parce qu'elle a toujours protégé la Russie des invasions. Au dix-huitième siècle, elle a empêché le roi de Suède Charles XII, un siècle plus tard Napoléon, et un autre siècle plus tard l'empereur allemand et Hitler. L'idée est simple : créer un cercle d'États amis autour de la Russie. Cela vous permettra de gagner du temps en cas d'invasion. Cela a toujours fonctionné et c'est aussi ce que veut Poutine maintenant. Il s'est récemment plaint qu'avec une Ukraine pro-occidentale, un missile supersonique pourrait atteindre Moscou en quelques minutes. Cette idée le dérange."Y a-t-il d'autres motivations que nous devrions connaître ?HULSMAN. "Il se considère, avec Pierre le Grand et Staline, comme l'un des trois grands dirigeants de la Russie. Pierre le Grand et Staline ont tous deux réussi à faire de la Russie une superpuissance alors qu'elle était complètement à genoux. Poutine considère que c'est sa mission historique de faire de même après l'effondrement de l'Union soviétique. Il est âgé de 69 ans. Il ne lui reste donc plus beaucoup de temps pour y parvenir, car il a déjà parcouru un long chemin."Comment cela se fait-il ?HULSMAN. "Dans toute la région, il a restauré l'importance de la Russie. Dans les Balkans, la Russie compte à nouveau, et il a réussi à faire du Belarus un État satellite. Dans le Caucase, grâce à la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il a restauré l'influence russe dans les deux pays. Il a transformé le port syrien de Tartous en une base navale russe. Ce faisant, il a créé une belle ceinture autour de la Russie, mais tout cela est inutile si l'Ukraine n'est pas incluse. Ce pays est trop grand et trop central pour la Russie."Poutine voit-il une menace extérieure contre laquelle il veut se protéger avec cette ceinture de pays ?HULSMAN. "Sa principale motivation est de faire à nouveau de la Russie une superpuissance. Pas un super pouvoir, il sait que ce n'est pas possible. L'économie russe est trop petite, la politique trop corrompue et la population trop âgée pour cela."Pourquoi Poutine n'a-t-il pas envahi l'Ukraine plus tôt ?HULSMAN. "Il y pense depuis longtemps, mais c'est le moment idéal pour lui. Les États-Unis travaillent sur leurs divisions internes et se concentrent de plus en plus sur l'Asie. L'Europe est toujours en train de faire la sieste dans laquelle la chancelière allemande Angela Merkel l'a laissée somnoler pendant 20 ans. En conséquence, elle ne dispose d'aucune armée pour défier Poutine. La puissance militaire compte. Les Allemands viennent seulement de s'en rendre compte à nouveau."Tout comme ils réalisent soudainement que leur dépendance au gaz russe n'est pas si judicieuse.HULSMAN. "Poutine a toujours compté sur cette dépendance pour tenir l'Europe en haleine. Avec le gazoduc Nord Stream 2, la situation aurait été encore pire. Cela permettrait à Mme Merkel et à l'ex-président américain Barack Obama d'entrer dans l'histoire comme les hommes d'État les plus surfaits de leur génération. Avec Nord Stream 2, l'Allemagne aurait reçu une double dose comme un drogué et serait devenue encore plus dépendante de la Russie. Poutine a exploité cela très intelligemment pendant longtemps, alimentant ainsi la division en Europe. Par conséquent, l'Allemagne n'a pas eu de vision géostratégique pendant longtemps. Cette situation a été complètement inversée en peu de temps."Ce revirement géostratégique en Europe est-il appelé à durer ?HULSMAN. "Je pense que oui. Cela fait 20 ans que je parie contre l'Union européenne, qu'elle n'obtiendrait pas ce qu'elle veut. J'ai toujours eu raison à ce sujet, mais cela semble avoir changé maintenant. En tant qu'analyste des risques, vous devez toujours vous en tenir aux faits et construire votre analyse autour de ceux-ci. Pour l'Europe, c'est la faiblesse militaire et le manque d'unité diplomatique. Mais vous devez ajuster votre analyse quand il y a des changements drastiques. Nous le voyons maintenant. En une semaine, l'Union européenne a connu plus de changements qu'au cours des 20 dernières années. Je suis passé d'un extrême scepticisme à une grande espérance pour l'Europe".Nous sommes une semaine après le début de la guerre. Comment se porte la Russie ?HULSMAN. "D'un point de vue militaire, plusieurs choses ne vont pas. Le plan d'invasion était beaucoup trop compliqué, avec une attaque sur quatre fronts. Sur le plan logistique également, beaucoup de choses vont de travers pour les Russes, qui ne pouvaient pas, par exemple, prévoir qu'une panne du premier char d'une colonne pouvait entraîner un retard problématique. Poutine n'avait pas non plus compté sur l'esprit combatif des Ukrainiens, qui se défendent bec et ongles. Il pensait pouvoir se débarrasser du gouvernement sans trop de violence et mettre un cabinet fantoche à sa place. Cela prendra beaucoup plus de temps que prévu."Comment la Russie va-t-elle exploiter ce délai ?HULSMAN. "Il fera beaucoup plus de bombardements aléatoires dans les villes. Je m'attends à ce que le nombre de morts monte en flèche. Maintenant qu'une prise de pouvoir rapide a échoué, les Russes vont tout aplatir et tenter de conquérir l'Ukraine de cette manière. Les six prochains mois seront terribles. La Russie va conquérir encore plus de villes et la résistance ukrainienne sera repoussée de plus en plus à l'ouest. Mais à partir de là, elle sera mieux à même de se défendre et de s'organiser. Le conflit va se transformer en guérilla".Que devons-nous imaginer à ce sujet ?HULSMAN. "Depuis l'ouest de l'Ukraine, le président ukrainien Volodimir Zelensky peut organiser une campagne de guérilla financée par l'Union européenne, armée par les États-Unis et capable de maintenir une résistance suffisante aux Russes. Les horreurs que la Russie va infliger vont alimenter la haine des Ukrainiens et les rendre plus forts. Les sanctions économiques vont affaiblir la Russie de plus en plus. Après environ trois ans, Poutine sera complètement épuisé et affaibli, de sorte qu'un des oligarques de son entourage fera une offre pour la couronne. Il ne peut pas gagner une telle guérilla. Cela prendra trois à cinq ans, mais au final, je vois l'Ukraine gagner."Les sanctions économiques de l'Occident sont-elles efficaces ?HULSMAN. "En général, oui. Ils frappent tous ceux qu'ils doivent frapper en Russie, mais ils pourraient être un peu plus ciblés. Il est regrettable que les biens immobiliers des oligarques à Londres n'aient pas encore été confisqués, mais je m'attends à une approche plus stricte dans ce domaine également. L'exclusion du système de communication bancaire Swift est bonne. Nous en souffrons nous-mêmes, mais les Russes encore plus."L'exception pour les paiements énergétiques n'est-elle pas hypocrite ?HULSMAN. "Je suis trop réaliste pour dire ça. Nous en avons besoin pour survivre. Les Russes ont besoin de l'argent et les Européens ont besoin du gaz, tandis qu'ils ajustent à la hâte leurs politiques énergétiques. Mais les sanctions continueront de nuire à la Russie. Cette année, ils coûteront 7 % du produit intérieur brut de la Russie. Si la guerre dure plusieurs années et que les sanctions persistent, le bilan sera lourd pour Poutine."Quel impact un conflit d'une telle durée aura sur l'Europe ?HULSMAN. "Il en résultera une récession à court terme, car les prix des matières premières vont crever le plafond. Cela va exacerber les problèmes d'inflation que nous avions déjà avant la guerre et affaiblir la croissance économique."Quel rôle la Chine joue-t-elle ?HULSMAN. "Aucun. La Chine ne fera rien et se contentera de regarder la Russie s'affaiblir progressivement et devenir de plus en plus sensible à l'influence chinoise. La Chine sera surtout préoccupée par elle-même cette année. C'est l'année où le président chinois Xi Jinping se fiance à vie à sa dictature. Il ne veut rien faire de trop brusque, pour ne pas contrecarrer tout cela. Il veut une année tranquille au cours de laquelle il sera finalement oint à vie, à la manière maoïste. La Chine profite de cette situation en ne faisant rien et en attendant."Sur quoi allez-vous vous concentrer dans la période à venir pour continuer à évaluer correctement la situation ?HULSMAN. "Il faut être constamment à l'affût des nouveaux développements et des changements. Normalement, nous analysons du niveau macro au niveau micro, mais maintenant il faut faire l'inverse. Imaginez que la Russie fasse une percée inattendue, ou que l'Ukraine abandonne, ou que Zelensky soit tué et qu'il n'y ait pas de successeur. Nous examinons également la résilience des Ukrainiens et la stratégie militaire de la Russie. Nous devons examiner en permanence les faits sur le terrain. Si les choses changent, les échéances et les scénarios que j'ai en tête maintenant changeront également. Comme le disait John Maynard Keynes, "si les faits changent, je change d'avis".