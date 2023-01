Des experts sanitaires des États membres de l'UE se retrouvent mercredi après-midi pour discuter d'une réponse européenne commune aux craintes liées à la nouvelle flambée de Covid-19 en Chine, combinée à la reprise prochaine des voyages depuis la Chine. Il est attendu que les 27 s'accordent sur des dépistages systématiques pour les voyageurs venant de Chine, préalables à l'embarquement.

La réunion "IPCR" (pour "integrated political crisis response"), format informel qui permet la convocation rapide de réunions de coordination dans un contexte de crise, sera gérée par la présidence suédoise du Conseil de l'UE. Elle débutera à 16h30 et devrait durer jusqu'à 18h30, selon un porte-parole de la Commission européenne, Tim McPhie. Pour la Belgique, deux spécialistes "santé" issus de la représentation permanente auprès de l'UE y prendront part.

Lire aussi| L'Union européenne en faveur de tests Covid sur les passagers venant de Chine

Les "experts" des 27 se pencheront sur un projet de recommandation proposé par la Commission européenne, dont un des éléments marquants est la réintroduction de tests obligatoires pré-embarquement pour les voyageurs venus de Chine. "Nous sommes en faveur d'une telle mesure, et constatons un large soutien (des États membres)", a précisé mercredi midi Tim McPhie. Une grande majorité, parmi les représentants des États membres réunis mardi en Comité de sécurité sanitaire (CSS) se serait en effet prononcée en faveur d'une telle mesure.

Lire aussi| Covid: ces pays imposent des restrictions aux voyageurs venant de Chine (infographie)

Et ce, malgré le fait que l'ECDC, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, estimait mardi encore que les variants du coronavirus présents en Chine ne présentent pas actuellement de danger particulier pour la population européenne, qui a un niveau collectif d'immunité élevé.

Lire aussi| Les variants circulant en Chine "ne constituent pas un défi" pour l'UE

Le document préparé par la Commission européenne, qui doit encore être "affiné" en fonction des discussions avec les 27, présente aussi d'autres mesures de précaution, a précisé mercredi le porte-parole de la Commission: "des mesures d'hygiène comme le port du masque sur les vols depuis la Chine, la surveillance des eaux usées des avions, la surveillance génomique dans les aéroports, des niveaux augmentés de monitoring et de séquençage, une vigilance renforcée au niveau européen quant au dépistage et à la vaccination, ..."

"On estime que l'on doit avoir une approche prudente et rester vigilants en se donnant les outils pour identifier et gérer les risques potentiels", résume Tim McPhie.

Si cela s'avère nécessaire, et pour formaliser davantage des recommandations communes, une réunion des ambassadeurs des 27 pourrait être ajoutée en fin de semaine. Ce dimanche 8 janvier, la Chine lèvera son obligation de quarantaine à l'arrivée, ce qui devrait coïncider avec une reprise en force des voyages depuis et vers ce pays.

