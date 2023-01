Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a confirmé, dans un avis publié mardi, que les variants du coronavirus circulant en Chine circulaient déjà dans l'UE et ne constituaient donc "pas un défi" pour la réponse immunitaire des citoyens de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE).

"En outre, les citoyens de l'UE/EEE ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés", répète l'ECDC, peu avant une réunion, programmée à 14h, des experts Santé des États membres et de la Commission européenne (Comité de sécurité sanitaire), avant une réunion mercredi de l'organe de crise (IPCR) de l'UE.

Lire aussi| Pas de test obligatoire pour les voyageurs venant de Chine et arrivant en Belgique

"Le nombre de cas de Covid-19 a atteint un niveau record en Chine continentale, avec un pic le 2 décembre dernier. Au cours des trois dernières semaines, l'incidence a diminué, probablement aussi en raison d'un nombre plus faible de tests effectués, ce qui a généré moins de détections d'infections. On manque toujours de données fiables sur les cas en Chine de Covid-19, les admissions dans les hôpitaux, les décès ainsi que sur la capacité et l'occupation des unités de soins intensifs (USI). On s'attend à des niveaux élevés d'infections par le SARS-CoV-2 et à une pression accrue sur les services de santé en Chine dans les semaines à venir, en raison de la faible immunité de la population et du relâchement des interventions non pharmaceutiques", selon cet avis de l'ECDC.

Toutefois, "étant donné l'immunité plus élevée de la population dans l'UE/EEE, ainsi que l'émergence antérieure et le remplacement ultérieur des variants circulant actuellement en Chine par d'autres sous-lignées Omicron dans l'UE/EEE, une recrudescence des cas en Chine ne devrait pas avoir d'impact sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans l'UE/EEE", selon l'agence.

La semaine dernière déjà, l'ECDC avait jugé "injustifiée" l'imposition de mesures de dépistage et des restrictions d'entrée dans l'UE pour les voyageurs en provenance de Chine.

"En outre, les citoyens de l'UE/EEE ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés", répète l'ECDC, peu avant une réunion, programmée à 14h, des experts Santé des États membres et de la Commission européenne (Comité de sécurité sanitaire), avant une réunion mercredi de l'organe de crise (IPCR) de l'UE."Le nombre de cas de Covid-19 a atteint un niveau record en Chine continentale, avec un pic le 2 décembre dernier. Au cours des trois dernières semaines, l'incidence a diminué, probablement aussi en raison d'un nombre plus faible de tests effectués, ce qui a généré moins de détections d'infections. On manque toujours de données fiables sur les cas en Chine de Covid-19, les admissions dans les hôpitaux, les décès ainsi que sur la capacité et l'occupation des unités de soins intensifs (USI). On s'attend à des niveaux élevés d'infections par le SARS-CoV-2 et à une pression accrue sur les services de santé en Chine dans les semaines à venir, en raison de la faible immunité de la population et du relâchement des interventions non pharmaceutiques", selon cet avis de l'ECDC.Toutefois, "étant donné l'immunité plus élevée de la population dans l'UE/EEE, ainsi que l'émergence antérieure et le remplacement ultérieur des variants circulant actuellement en Chine par d'autres sous-lignées Omicron dans l'UE/EEE, une recrudescence des cas en Chine ne devrait pas avoir d'impact sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans l'UE/EEE", selon l'agence. La semaine dernière déjà, l'ECDC avait jugé "injustifiée" l'imposition de mesures de dépistage et des restrictions d'entrée dans l'UE pour les voyageurs en provenance de Chine.