Certes, comme souvent avec les politiciens, il faut faire la part des choses entre déclarations et réalité. Vérification faite, il n'y a eu que deux licenciements de policiers pour consommation de drogue. Il n'en demeure pas moins qu'au sein de la police anversoise, cette consommation augmente. Elle est partout, renchérit le bourgmestre Bart De Wever: "dans l'économie, la magistrature, la politique et même mon parti". Bref, malgré les 36 tonnes de cocaïne saisies au cours du premier semestre de cette année, la war on drugs lancée il y a 10 ans déjà par la cité scaldéenne semble perdue. "Les trafiquants s'en fichent. Mais si les drogues sont légalisées, il y aura une vraie concurrence", pronostique Tom Decorte, criminologue attaché à l'université de Gand. Légaliser les drogues? Soit, mais jusqu'où? La théorie de l'escalade selon laquelle "tout commence par un joint et finit avec une seringue" est depuis longtemps dépassée, commente Frieda Matthys, professeur de psychiatrie à la VUB, acquise à l'idée d'une légalisation du cannabis. S'y lancer en solitaire provoquerait toutefois un gigantesque effet d'aspiration analogue à ce qui s'est passé lors de l'ouverture des coffee shops aux Pays-Bas. L'Europe? Ni la Commission, ni le Parlement, ni le Conseil ne veulent aborder cette question jugée trop délicate. Une solution pourrait venir d'Allemagne où le gouvernement a chargé un groupe de travail d'étudier comment donner forme à la légalisation du cannabis. En Flandre aussi, de plus en plus de voix s'élèvent pour estimer qu'il s'agit-là d'un débat dont le monde politique ne pourra plus longtemps faire l'économie.