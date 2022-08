Dès la fin de l'année, toutes les PME de Flandre qui consomment plus de 500 mètres cubes d'eau par an se verront proposer un audit gratuit de leur consommation ainsi que des solutions pour la réduire.

Une population dense, un bétonnage désordonné des surfaces et l'absence de fleuves importants ont progressivement fait de la Flandre une région pauvre en eau. Chaque habitant n'y dispose en moyenne que de 1.500 m3 par an, contre 5.000 aux Pays-Bas, et l'actuelle sécheresse y augmente bien évidemment le stress hydrique. D'où un foisonnement d'initiatives pour composer avec cette réalité. La dernière en date? Offrir, dès la fin de l'année, un waterscan, un audit de la consommation en eau, à chaque PME qui en consomme plus de 500 m3 par an. Avec en bout de course, un bilan de consommation détaillé assorti de recommandations concrètes. Pour les grandes entreprises, pareil audit est déjà obligatoire. Mais les PME ne disposent habituellement ni du temps ni des compétences techniques nécessaires pour procéder à pareille analyse. D'autres initiatives sont de mise. L'opérateur Aquafin met par exemple quotidiennement et gratuitement à disposition des entreprises quelque 250 millions de litres issus de l'épuration des eaux usées domestiques. Toutefois, invitées à en assurer elles-mêmes le pompage et le transport, ces entreprises ne se pressent guère au portillon et ne sont finalement qu'une trentaine à s'approvisionner de la sorte. Les agriculteurs, en revanche, s'y bousculeraient volontiers mais le principe de précaution jouant, cette source leur est interdite. Ces eaux résiduelles peuvent en effet contenir des PFAS, c'est à-dire des substances per ou polyfluoroalkylées. Parallèlement, la Flandre rénove à tour de bras son réseau de distribution d'eau potable qui est loin d'être étanche. L'an dernier, 6,7 milliards de litres ont ainsi pu être récupérés. Le montant peut paraître impressionnant mais reste néanmoins modeste au regard du total des fuites estimées: 56,8 milliards de litres.