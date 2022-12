La capacité de transport entre les deux pays équivaut désormais à 6 GW, soit l'équivalent de l'alimentation de près de six millions de foyers.

Dans l'optique d'un mix énergétique 100% renouvelable en 2050, Elia poursuit l'intégration de notre réseau électrique avec celui de nos voisins. Après celui avec la Grande-Bretagne (Nemo) et l'Allemagne (Allegro bientôt dédoublé) et avant les projets devant relier l'île Princesse Elisabeth au Danemark et au Royaume-Uni, le gestionnaire de réseau belge vient d'inaugurer début décembre la nouvelle liaison Avelgem-Avelin.

En collaboration avec RTE, son homologue français, cette liaison a été doublée grâce à l'introduction d'une nouvelle technologie de pointe (HTLS) en matière de conduction d'électricité. Désormais, la capacité de transport entre les deux pays équivaut à 6 GW, soit l'équivalent de l'alimentation de près de six millions de foyers.

