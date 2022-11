Eva De Bleeker, secrétaire d'État au budget et à la Protection des consommateurs, a démissionné vendredi après que son poste est devenu intenable en raison de certaines erreurs dans le budget. Sa successeure, Alexia Bertrand, a été immédiatement désignée puis nommée par le Roi. Elle est issue du MR francophone et a notamment fait ses armes en tant que cheffe de cabinet de Didier Reynders lorsqu'il était ministre.

Eva De Bleeker a été abondamment remerciée lors de ce bureau de parti, a confié l'un de ses participants. "Presque tous les intervenants lui ont assuré qu'il y avait encore un avenir pour elle au sein du parti". Tout le monde a toutefois également indiqué qu'un temps de réflexion était d'abord nécessaire.

Une autre personne présente a décrit l'ambiance de la réunion comme "émotionnelle". "Il y avait beaucoup de questions sur le fait d'attirer quelqu'un de l'extérieur du parti. Il faut avoir confiance dans les capacités de ses propres gens."

Selon un autre libéral, beaucoup se sont montrés compréhensifs quant au fait qu'un profil très spécifique devait être recherché à court terme. Il a en en effet été assuré à la Chambre jeudi que les tableaux budgétaires seraient finalisés à temps pour que le budget soit voté avant Noël. "Alexia Bertrand sait comment on élabore un budget, avait de bonnes relations avec les autres chefs de cabinet à l'époque et est bien connue au sein de l'Open Vld."

La plupart des membres de la formation libérale étaient d'accord pour dire que la position d'Eva De Bleeker était devenue intenable. Après la séance de la Chambre de jeudi, sa façon de fonctionner était devenue "un problème de toute la majorité", glisse une source. "Mais il est également clair que davantage a joué (dans la décision) que les problèmes de la semaine dernière", affirme une autre.

Un éventuel déménagement d'Alexia Bertrand - Anvers et le Brabant flamand sont évoqués - n'a pas encore été discuté samedi. Cela inquiète toutefois plusieurs personnalités fortes locales, qui le craignent. D'autres pensent que la nouvelle secrétaire d'État restera simplement à Bruxelles, en tant que femme forte d'une future liste commune avec le MR.

En tout état de cause, l'atmosphère entre l'Open Vld et le parti libéral francophone ne se serait pas dégradée davantage après vendredi. Les deux présidents ont eu une conversation téléphonique plutôt sereine.

