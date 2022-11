La secrétaire d'Etat libérale flamande démissionne et est remplacée par... une libérale francophone suite à son erreur dans la confection du budget.

L'erreur commise par la secrétaire d'Etat Eva De Bleeker (Open VLD), lors de la confection du budget, lui aura été fatale. Elle est remplacée par... une libérale francophone, Alexia Bertrand.

L'erreur dans la confection du dernier budget fédéral avait été dénoncée par la N-VA en début de semaine, mettant le poste d'Eva De Bleeker sur la sellette. La N-VA a fait remarquer une erreur de calcul dans le budget. Cette "erreur matérielle" se trouvait dans le budget transmis à la Commission européenne, les documents indiquant un déficit 2023 de 6,1% du PIB, quand les textes déposés au Parlement fédéral reposent, eux, sur un déficit de 5,8%. La différence pèse quand même 1,3 milliard d'euros en 2023 (et 1,7 milliard pour 2024). Le cabinet de la secrétaire d'Etat au Budget, Eva De Bleeker (Open Vld), avait dû concéder une erreur, expliquée par la non prise en compte de la baisse de la TVA sur l'énergie. Une réforme des accises accompagne la mesure, et doit en principe la rendre neutre budgétairement, mais l'agenda de sa mise en oeuvre n'est pas connu. Pour cette raison, le budget ne l'intègre pas encore.

Interrogé en séance plénière par l'opposition, jeudi après-midi, le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld) avait confirmé cette "erreur matérielle" qu'il a dit regretter. Ce vendredi, à l'issue d'une réunion de crise chez les libéraux flamands, Eva De Bleeker a donc démissionné.

Alexia Bertrand, députée régionale bruxelloise MR, a prêté serment pour la remplacer. Il s'agit d'un remaniement inhabituel, au sein d'une famille politique, par-delà la frontière linguistique. Son nom avait déjà été cité lorsque le MR a désigné Hadja Lahbib au ministère des Affaires étrangères, en remplacement de Sophie Wilmès.

Lire aussi: Eva De Bleeker est parfaitement dans son rôle de garante des finances publiques

L'erreur commise par la secrétaire d'Etat Eva De Bleeker (Open VLD), lors de la confection du budget, lui aura été fatale. Elle est remplacée par... une libérale francophone, Alexia Bertrand.L'erreur dans la confection du dernier budget fédéral avait été dénoncée par la N-VA en début de semaine, mettant le poste d'Eva De Bleeker sur la sellette. La N-VA a fait remarquer une erreur de calcul dans le budget. Cette "erreur matérielle" se trouvait dans le budget transmis à la Commission européenne, les documents indiquant un déficit 2023 de 6,1% du PIB, quand les textes déposés au Parlement fédéral reposent, eux, sur un déficit de 5,8%. La différence pèse quand même 1,3 milliard d'euros en 2023 (et 1,7 milliard pour 2024). Le cabinet de la secrétaire d'Etat au Budget, Eva De Bleeker (Open Vld), avait dû concéder une erreur, expliquée par la non prise en compte de la baisse de la TVA sur l'énergie. Une réforme des accises accompagne la mesure, et doit en principe la rendre neutre budgétairement, mais l'agenda de sa mise en oeuvre n'est pas connu. Pour cette raison, le budget ne l'intègre pas encore.Interrogé en séance plénière par l'opposition, jeudi après-midi, le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld) avait confirmé cette "erreur matérielle" qu'il a dit regretter. Ce vendredi, à l'issue d'une réunion de crise chez les libéraux flamands, Eva De Bleeker a donc démissionné.Alexia Bertrand, députée régionale bruxelloise MR, a prêté serment pour la remplacer. Il s'agit d'un remaniement inhabituel, au sein d'une famille politique, par-delà la frontière linguistique. Son nom avait déjà été cité lorsque le MR a désigné Hadja Lahbib au ministère des Affaires étrangères, en remplacement de Sophie Wilmès.