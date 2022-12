Après imposition, les familles à hauts revenus conserveront aisément 40% de la prime à l'énergie de près de 200 euros par mois allouée par le gouvernement fédéral.

La prime à l'énergie de près de 200 euros par mois allouée par le gouvernement fédéral coûtera 2,37 milliards d'euros au Trésor public. Sur cette somme, seuls 95,4 millions d'euros - soit environ 4% - seront recouvrés via les impôts des ménages à hauts revenus, rapportent mercredi De Standaard, Het Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen.

La mesure étant principalement destinée à soutenir durant l'hiver les ménages à faibles et moyens revenus qui ne bénéficient pas du tarif social, le gouvernement a décidé qu'une partie de l'avantage accordé aux personnes aux revenus les plus élevés serait taxé ultérieurement par le biais des impôts.

Après imposition, les familles à hauts revenus conserveront aisément 40% de la prime, soulignent les journaux. Le système est conçu de telle sorte que même un multimillionnaire pourrait garder un quart de sa prime, ajoutent-ils.

