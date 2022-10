Quel pays consomme le plus d'énergie ? Quel secteur d'activité est le plus gros dépensier ? En ces temps de crise de l'énergie, Trends Tendances s'est penché sur ces chiffres.

La réduction de la consommation d'énergie est aujourd'hui le sujet, et l'objectif, central de tous les ménages, les entreprises, les gouvernements européens. L'augmentation galopante des prix du gaz et de l'électricité due à la guerre en Ukraine et à l'obstination de Poutine menace l'économie européenne.

Afin d'avoir une vue d'ensemble de l'utilisation de l'énergie en Europe, l'agence de statistiques européenne Eurostat a publié ce jeudi une étude illustrant la consommation d'énergie par secteur d'activité et pays.

L'Allemagne et la France consomment le plus d'énergie

On en avait parlé à l'époque, la pandémie avait fait baisser la pollution, mais aussi la consommation globale d'énergie dans l'Union européenne. L'agence européenne de statistiques précise que "la pandémie de Covid 19 a modifié nos habitudes de consommation d'énergie en fermant les lieux de travail et en augmentant le temps que de nombreuses personnes passent à la maison".

Ainsi en 2020, la consommation a diminué de 5,6% par rapport à 2019. La Belgique a quant à elle consommer 4,7% d'énergie en moins.

Dans le reste de l'UE, à l'exception de la Suède (+1%), tous les États membres ont enregistré des baisses de la consommation totale d'énergie en 2020 par rapport à l'année précédente. Les taux de baisse les plus marqués ont été enregistrés au Luxembourg (-14%), en Espagne (-11%) et en Italie (-9%).

Au final, quel pays européen consomme le plus d'énergie ? Sans grande surprise, les résultats sont corrélés au nombre d'habitants. Ce sont donc l'Allemagne (soit 21% du total européen), la France (15%) et l'Italie (12%) qui consomment le plus d'énergie en Europe. La Belgique est huitième et représente 3,5% du total de la consommation de l'UE.

Les transports, le secteur le plus dépensier

Dans le contexte particulier de la pandémie, il y a un secteur qui a marqué une légère augmentation - soit de 1% - de l'énergie consommée : il s'agit du secteur agricole et forestier. De forts taux d'augmentation ont été ainsi enregistrés dans un certain nombre d'États membres en 2020, notamment pour Malte (+10%), le Portugal (+8%) et la Croatie (+6%).

Les autres secteurs ont très majoritairement baissé leur consommation d'énergie, dû au ralentissement de l'économie. Avec une baisse marquée de l'énergie consommée par le secteur des transports (-18%) de l'aviation internationale (-57%) et de l'aviation domestique (intra-UE, -56%).

Sans la pandémie, et donc en se basant sur les chiffres de 2019, le secteur des transports est le plus gros consommateur d'énergie, représentant 31% de la consommation totale de l'Union européenne. Il est suivi des ménages (26% de la consommation totale), de l'industrie (25%) et des services publics et commerciaux (14%).

Au sein du secteur des transports, ce sont les voies routières qui consomment le plus d'énergie, représentant 93% du total de la consommation des transports. L'aviation domestique et le ferroviaire représentent chacun 2% du total et le fluvial, 1,5%. Ce sont donc ces secteurs d'activité qui risquent de pâtir le plus de la situation actuelle.

Aurore Dessaigne

