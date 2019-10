Aujourd'hui, je vais vous parler de Donald Trump, de la plus grande introduction en Bourse de tous les temps, du prix de votre essence et du nouveau visage du Moyen-Orient.

Donald Trump l'a dit et répété encore cette semaine : "intervenir au Moyen-Orient a été la pire décision de l'histoire des Etats-Unis". Le président américain estime que son pays n'aurait jamais dû aller au Moyen-Orient, car cela a coûté des milliers de vie aux Américains et plus de 8.000 milliards de dollars. Et tout cela, ajoute-t-il sur une assomption fausse, à savoir qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak ! Si vous vous demandiez pourquoi les Etats-Unis quittent la Syrie et font leurs valises pour quitter le Moyen-Orient, vous avez la réponse maintenant.

Evidemment Donald Trump ne nous dit pas tout (cela serait trop beau). De l'avis même de nombreux experts, il quitte d'autant plus facilement cette région ingérable, que son pays est devenu indépendant du pétrole du Moyen-Orient. Grâce à leur propre production de pétrole et de gaz de schiste, l'Amérique n'a plus besoin de la station essence du Moyen-Orient. Voilà la deuxième et la vraie raison du départ des Américains.

De leur côté, les Saoudiens ont compris 5 sur 5 le message. N'oublions pas que les Iraniens sont soupçonnés d'avoir attaqué des installations pétrolières saoudiennes. C'est la fameuse histoire des drones et Donald Trump n'a pas levé le petit doigt pour son grand allié saoudien.

Bref, les Saoudiens savent qu'ils seront seuls à l'avenir, et que font-ils donc? Sous la direction du prince héritier Mohammed ben Salmane, les Saoudiens ne veulent plus dépendre de leur pétrole pour l'avenir et ils privatisent en partie leur plus grande société pétrolière Aramco (qui est aussi la plus grande société pétrolière du monde). Et comment le font-ils? En introduisant une partie du capital de cette société en Bourse. Grâce à cette introduction en Bourse, ils espèrent valoriser cette société 2000 milliards de dollars ; autrement dit, Aramco, la société pétrolière d'Arabie Saoudite, lorsqu'elle sera cotée en Bourse, pèsera plus lourd que Apple ou Amazon par exemple. L'argent, qui sera levé en Bourse, servira à investir dans le monde entier : l'idée est de permettre à l'argent, récolté grâce à l'or noir, de justement se passer de l'or noir dans l'avenir.

Mais attention : si les Saoudiens ont compris que leur allié américain se désengage du Moyen-Orient, ils ont compris aussi qu'ils ne doivent plus stabiliser le cours du pétrole à un niveau qui plait aux Américains... Ainsi, le cours du pétrole risque d'augmenter au cours des prochains mois et, si c'est le cas, le prix à la pompe risque d'augmenter aussi.

Nous sommes le jour de Halloween, si vous n'avez pas d'histoire horrible à raconter à vos enfants pour leur faire peur, vous pouvez toujours leur raconter ce que je viens de vous dire... Je plaisante, un masque de sorcière suffira à leur faire peur, la réalité est trop déplaisante, et ils auront tout le temps de la découvrir quand ils seront adultes.