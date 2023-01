Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

Après avoir atteint un niveau record en 2022, l'indice de prix des métaux de l'Economist Intelligence Unit baissera de plus de 7% en 2023 (même s'il restera 40% supérieur à son niveau pré-covid). La demande en diamants et en or souffrira le plus du ralentissement économique, même si les dépenses de relance chinoises soutiendront les métaux nécessaires pour la construction et la production. L'utilisation de l'acier en Amérique du Nord atteindra son plus haut niveau depuis huit ans.

Cependant, les prix élevés de l'énergie et les pénuries d'électricité en Chine et en Europe entraveront la production de métaux, y compris de l'aluminium, de l'acier et du zinc. Les gouvernements pourraient dès lors décider d'étendre leurs interdictions temporaires sur les exportations de ferraille. Les fournisseurs russes comme Nornickel et Rusal envisageront de fusionner pour limiter les effets des sanctions sur l'Ukraine.

La transition vers les énergies vertes et la numérisation stimuleront la demande en cuivre et d'autres métaux. Les véhicules électriques et les appareils électroniques alimenteront la consommation de lithium, de nickel et de métaux rares.

A tenir à l'oeil: La compagnie minière australienne American Rare Earths publiera les résultats de son site d'Halleck Creek aux Etats-Unis, où elle devrait trouver plus d'un milliard de tonnes des 17 minéraux rares nécessaires pour la production de batteries. Avec de nombreux éléments terrestres rares se trouvant en Chine et en Russie, le projet permettra de soutenir les objectifs américains en matière de sécurité des batteries. L'Australie, le Royaume-Uni et l'UE dynamisent également leurs investissements.

Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial. london@eiu.com Economist Intelligence

Après avoir atteint un niveau record en 2022, l'indice de prix des métaux de l'Economist Intelligence Unit baissera de plus de 7% en 2023 (même s'il restera 40% supérieur à son niveau pré-covid). La demande en diamants et en or souffrira le plus du ralentissement économique, même si les dépenses de relance chinoises soutiendront les métaux nécessaires pour la construction et la production. L'utilisation de l'acier en Amérique du Nord atteindra son plus haut niveau depuis huit ans. Cependant, les prix élevés de l'énergie et les pénuries d'électricité en Chine et en Europe entraveront la production de métaux, y compris de l'aluminium, de l'acier et du zinc. Les gouvernements pourraient dès lors décider d'étendre leurs interdictions temporaires sur les exportations de ferraille. Les fournisseurs russes comme Nornickel et Rusal envisageront de fusionner pour limiter les effets des sanctions sur l'Ukraine. La transition vers les énergies vertes et la numérisation stimuleront la demande en cuivre et d'autres métaux. Les véhicules électriques et les appareils électroniques alimenteront la consommation de lithium, de nickel et de métaux rares.