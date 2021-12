"A partir de quand la prise en compte d'un groupe minoritaire devient-elle si contraignante qu'elle commence à ressembler à une dictature ?", s'interroge Daniëlle Vanwesenbeeck, directrice générale de Mastermail.

Au fil des ans, une tendance s'est immiscée dans notre société et me donne un sentiment de malaise. Toutes sortes de minorités parviennent à imposer leurs exigences en politique. Au départ, cela se faisait avec les meilleures intentions, mais récemment, l'équilibre a basculé dans la mauvaise direction. A partir de quel moment la prise en compte d'un groupe minoritaire devient-elle si impérieuse qu'elle commence à ressembler à une dictature ? La question est difficile.

Bien sûr, nous devons tenir compte des souhaits et des préoccupations de chacun dans notre société. Bien sûr, certains groupes de personnes ont le droit de s'exprimer car ils ne sont parfois pas assez entendus. Mais à quel moment la majorité doit-elle s'adapter pour que la minorité se sente entendue ? C'est une question que je me suis posée davantage ces dernières années. Récemment, j'ai vécu d'autres situations où cette question devient de plus en plus pressante.

Le gouvernement fédéral travaille sur un projet de loi qui stipule que le code de genre n'a plus besoin de figurer sur un document d'identité. L'enregistrement du sexe ne fera alors plus partie des informations accessibles au public. Cela me semble être une façon d'aider ceux qui se débattent avec leur identité. Sans être experte sur le sujet, j'ose dire que je peux comprendre les personnes qui ont ces problèmes. En effet, le genre n'est pas binaire. La question est toutefois de savoir si je dois moi-même en supporter les conséquences. Il y a des gens qui savent clairement à quel genre ils appartiennent, et qui en sont peut-être même fiers. Il est donc peut-être préférable de laisser le libre choix à chacun plutôt que d'agir uniquement en fonction des besoins de ce petit groupe.

Un autre exemple - et beaucoup plus clair - est celui des anti-vax. Dans notre pays, il y a tout un groupe de personnes responsables - oui, je suis tendancieuce - qui respectent les règles, qui ont été vaccinées. Elles l'ont fait pour elles-mêmes, mais aussi parce qu'elles se sentent responsables de la société. L'autre petit groupe pense différemment. Cette discussion peut sembler difficile, mais elle ne l'est pas. Les enfants sont vaccinés en grand nombre contre toutes sortes de maladies, dont beaucoup sont sous contrôle et ne sont plus menaçantes. Pour le coronavirus, cependant, cela semble être un problème. Je suis d'accord, la protestation ne concerne pas seulement la vaccination, mais aussi la politique sanitaire tout court. Mais comme ces personnes ne se font pas vacciner, les hôpitaux subissent une forte pression, de sorte que des mesures plus strictes sont à nouveau introduites. C'est là que la société entière doit s'adapter au choix d'une minorité.

Je pense que c'est assez. Je ne pense pas que les personnes qui ont droit à des soins - que nous payons tous, soit dit en passant - devraient être les victimes de soins reportés. Ils ont passé toute leur vie à payer une partie de leur salaire pour pouvoir faire appel à notre système de soins en cas de besoin. Il n'est donc pas normal que certaines personnes ne reçoivent pas ces soins parce que les hôpitaux sont pleins. Ces personnes subissent les conséquences négatives du choix d'un petit groupe. Ce n'est pas correct.

Mais qu'en est-il de l'aspect "liberté", que je trouve personnellement très important ? Oui, vous pouvez avoir la liberté de ne pas être vacciné. Mais la liberté s'arrête lorsqu'elle compromet la liberté des autres. Cette limite a maintenant été atteinte. Le débat sur la vaccination obligatoire pourrait donc remis sur la table des discussions.

Je ne suis plus prêt à faire de compromis sur ce point. Tout le monde a droit à des soins, y compris les personnes qui ont été vaccinées et qui ont besoin d'autres soins. Il faut donc mettre fin à la dictature de la minorité. Tout le monde est égal devant la loi. Cela vaut pour tout le monde, y compris pour la minorité.

