opinion

"Pourquoi négocier, d'une part, la majorité bruxelloise et, d'autre part, les majorités en Wallonie et à la Communauté française ?"

Former une coalition fédérale, tout le monde pressentait que ce serait compliqué, voire très compliqué. En revanche, la constitution de majorités régionales devait a priori couler de source. Or, plus de deux mois après le scrutin, les tractations coincent tant en Flandre qu'en Wallonie, en raison notamment des enjeux fédéraux.

.

Faut-il vraiment chercher à intégrer Ecolo dans la majorité wallonne si les verts refusent de nous accompagner au Fédéral ? s'interrogent le PS et le MR. Ne faudrait-il pas inviter le sp.a au gouvernement flamand si nous devons de toute façon parler avec les socialistes au Fédéral ? se demande-t-on à la N-VA. Les questions tournent et retournent dans tous les sens et personne ne se risque à tenter de poser la première pièce du puzzle.

...

