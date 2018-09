Lire la chronique d'Amid Faljaoui Amid Faljaoui, directeur des magazines francophones de Roularta. Opinion

Pourquoi les "bullshit jobs" ou "jobs à la con" existent et prospèrent?

Pourquoi les "bullshit jobs" ou "jobs à la con" existent et prospèrent? C'est avec cette question dérangeante que David Graeber est devenu mondialement célèbre: il vient de sortir un livre dans lequel il démontre que beaucoup de jobs ne servent à rien, sont même carrément inutiles et paradoxalement ne sont pas les moins bien payés. Amid Faljaoui, notre chroniqueur éco, nous en dit plus sur ce livre choc et contesté.