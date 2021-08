Le collège communal de Blankenberge a rejeté la demande introduite par le promoteur limbourgeois, qui désirait bâtir un immeuble à appartements de 20 ou 21 étages.

Edifié dans les années 1920, l'hôtel Petit Rouge était l'un des plus anciens de la digue, avec sa façade devenue emblématique. En 1995, l'adresse est devenue propriété des mutualités socialistes du Limbourg qui, à grand renfort de subsides, se lancèrent dans le tourisme social, au grand dam des hôteliers locaux irrités par ce qu'ils estimaient être une concurrence déloyale.

Mais le temps a fait son oeuvre: en 2020, le bâtiment considéré comme trop vétuste est voué à la démolition et un projet immobilier voit le jour. Lors de sa dernière séance, le collège communal de Blankenberge a toutefois rejeté la demande introduite par le promoteur limbourgeois, qui désirait bâtir un immeuble à appartements de 20 ou 21 étages.

Plagistes et riverains respirent... mais à moitié seulement car le Gemeentedecreet visant à renforcer la démocratie locale est entré en application ce mois d'août et une des premières victimes en a été Daphné Dumery, la bourgmestre N-VA, défenestrée par l'Open Vld, jusque-là dans l'opposition. Et le promoteur peut bien évidemment réintroduire sa demande auprès de la nouvelle majorité...

