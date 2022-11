Les deux partis frères enterrent la hache de guerre, après les tensions autour de la nomination d'Alexia Bertrand au gouvernement. Jusqu'à quand?

Les tensions ont été vives entre les partis libéraux, suite à la nomination surprise de la MR Alexia Bertrand au gouvernement fédéral, dans le dos de son président, Georges-Louis Bouchez. Le président de l'open VLD, Egbert Lachaert, avait évoqué publiquement l'irritation de son parti, notamment à l'encontre de pratiques "dignes du Vlaams Belang" de la part de certains élus libéraux au parlement, critiquant le gouvernement fédéral dirigé par un Open VLD, Alexander De Croo.

Georges-Louis Bouchez, lui, s'était fendu d'un message visant directement l'inaction des libéraux flamands au gouvernement. "La réalité: Aucun accord sur le nucléaire, pire élève de l'Union européenne sur le budget, aucune réponse au fait qu'on relâche un fiché OCAM qui tue un policier juste après."

L'embarras reste perceptible. Interrogé par TerZake à la VRT, le président libéral flamand... s'enfouit en courant lorsqu'on lui pose trop de questions.

"Waarom loopt u weg, meneer Lachaert?"



Spanning bij de liberale familie. Vanavond reageert @GLBouchez in #terzaketv pic.twitter.com/J7LOkb0yA0 — Terzake (@terzaketv) November 21, 2022

Après ces relents de guerre froide, l'heure est à l'apaisement et à l'initiative commune sur les dossiers socio-économiques. "Le MR et l'Open VLD entretiennent des relations fortes et solides, ont rappelé les deux présidents, lundi après-midi. Nous l'avons rappelé lors des 175 ans du parti libéral il y a un an. Ces dernières semaines, des dossiers d'actualité ont mis une certaine pression sur la famille libérale. Comme dans toutes les familles, des divergences peuvent survenir. Mais celles-ci ne peuvent remettre en cause notre ciment commun: La défense d'un projet libéral pour une Belgique de liberté et de progrès."

Une initiative, donc. "Dans une période où nos concitoyens et nos entreprises doivent faire face à plusieurs crises, l'Open VLD et le MR, chacun à la place qu'ils occupent dans la coalition, confirment leur volonté de renforcer l'impact du libéralisme et de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité d'action du gouvernement fédéral. Dans ce contexte, les présidents Bouchez et Lachaert prendront l'initiative afin de permettre la coordination de notre action sur les dossiers socio-économiques et budgétaires importants à venir comme par exemple la lutte contre les pièges à l'emploi dans le cadre de l'enveloppe bien être, le développement de notre taux d'emploi, une fiscalité moins lourde dans un cadre budgétaire assaini et la sécurité de notre approvisionnement énergétique. Dans ce cadre des réunions communes sont prévues entre présidents, membres du gouvernement et de la Chambre pour améliorer la coordination de leur action."

Reste à savoir jusqu'à quand cette "nouvelle entente" persistera.

"Comme dans toutes les familles, il y a des disputes, ça n'épargne pas le MR et le VLD, a commenté ce mardi matin le vice-Premier Open VLD Vincent Van Quickenborne, sur LN24. Mais je suis quelqu'un qui regarde vers l'avant."

Les tensions ont été vives entre les partis libéraux, suite à la nomination surprise de la MR Alexia Bertrand au gouvernement fédéral, dans le dos de son président, Georges-Louis Bouchez. Le président de l'open VLD, Egbert Lachaert, avait évoqué publiquement l'irritation de son parti, notamment à l'encontre de pratiques "dignes du Vlaams Belang" de la part de certains élus libéraux au parlement, critiquant le gouvernement fédéral dirigé par un Open VLD, Alexander De Croo.Georges-Louis Bouchez, lui, s'était fendu d'un message visant directement l'inaction des libéraux flamands au gouvernement. "La réalité: Aucun accord sur le nucléaire, pire élève de l'Union européenne sur le budget, aucune réponse au fait qu'on relâche un fiché OCAM qui tue un policier juste après." L'embarras reste perceptible. Interrogé par TerZake à la VRT, le président libéral flamand... s'enfouit en courant lorsqu'on lui pose trop de questions.Après ces relents de guerre froide, l'heure est à l'apaisement et à l'initiative commune sur les dossiers socio-économiques. "Le MR et l'Open VLD entretiennent des relations fortes et solides, ont rappelé les deux présidents, lundi après-midi. Nous l'avons rappelé lors des 175 ans du parti libéral il y a un an. Ces dernières semaines, des dossiers d'actualité ont mis une certaine pression sur la famille libérale. Comme dans toutes les familles, des divergences peuvent survenir. Mais celles-ci ne peuvent remettre en cause notre ciment commun: La défense d'un projet libéral pour une Belgique de liberté et de progrès."Une initiative, donc. "Dans une période où nos concitoyens et nos entreprises doivent faire face à plusieurs crises, l'Open VLD et le MR, chacun à la place qu'ils occupent dans la coalition, confirment leur volonté de renforcer l'impact du libéralisme et de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité d'action du gouvernement fédéral. Dans ce contexte, les présidents Bouchez et Lachaert prendront l'initiative afin de permettre la coordination de notre action sur les dossiers socio-économiques et budgétaires importants à venir comme par exemple la lutte contre les pièges à l'emploi dans le cadre de l'enveloppe bien être, le développement de notre taux d'emploi, une fiscalité moins lourde dans un cadre budgétaire assaini et la sécurité de notre approvisionnement énergétique. Dans ce cadre des réunions communes sont prévues entre présidents, membres du gouvernement et de la Chambre pour améliorer la coordination de leur action."Reste à savoir jusqu'à quand cette "nouvelle entente" persistera."Comme dans toutes les familles, il y a des disputes, ça n'épargne pas le MR et le VLD, a commenté ce mardi matin le vice-Premier Open VLD Vincent Van Quickenborne, sur LN24. Mais je suis quelqu'un qui regarde vers l'avant."