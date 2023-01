L'économiste de la banque CBC analyse avec prudence les nouveaux chiffres d'inflation, certes en recul, mais qui restent néanmoins problématiques, selon lui.

L'inflation ralentit encore : elle est passée de 10,35 % en décembre à 8,05 % pour le mois de janvier. C'est la troisième diminution depuis le record du mois d'octobre, lorsque la hausse du coût de la vie atteignait 12,27 %. Cela étant, rien n'est gagné. Comme l'explique l'économiste de CBC, Bernard Keppenne, il faut rester prudent : le risque d'une nouvelle flambée des prix n'est pas totalement écarté. Pire, la hausse des prix s'enracine dans l'économie.Qu'est-ce qui explique cette baisse de l'inflation ?Elle s'explique surtout par une baisse substantielle des prix de l'énergie, principalement le prix du gaz. Mais l'inflation sous-jacente, ce que l'on appelle l'inflation de base, et qui exclut les produits énergétiques et les produits alimentaires non transformés, ne recule pas. Au contraire, elle continue malheureusement de progresser. Elle est passée de 7,34 % en décembre à 8,05 % à présent. On peut donc avoir le sentiment que la hausse du coût de la vie diminue, mais il faut faire attention aux illusions d'optique.Le pic d'inflation n'est donc pas encore derrière nous ?Nous retrouvons le niveau observé, il y a un an, en février 2020. Les prix baissent. Mais pas de façon générale. L'inflation devient beaucoup plus ancrée dans l'économie. Elle n'est plus liée à l'évolution du prix de l'énergie. Ce qui veut dire qu'une nouvelle envolée du prix de l'énergie entraînerait une nouvelle hausse de l'inflation globale. Ce n'est pas une bonne nouvelle.Justement, que va faire la BCE ce jeudi ?Il faut garder à l'esprit que la BCE regarde les chiffres qui concernent l'inflation de base et pas l'inflation globale. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu'elle va encore augmenter tous ses taux, en principe de 0,50 %. Il faut savoir aussi que le taux d'inflation en Espagne publié ce matin s'affiche à un niveau plus que prévu et même plus élevé que le mois précédent. Cela tend à confirmer que le reflux de l'inflation en zone euro sera très lent et obligera la BCE à rester agressive dans ces hausses de taux. Le scénario d'une nouvelle augmentation de taux de 0,50 % en mars se confirme d'ailleurs de plus en plus après ces nouveaux chiffres d'inflation.