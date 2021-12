Chaque piqûre de vaccin et chaque infection élève notre digue de protection contre les vagues de contaminations au Covid-19. Pourtant, la digue n'est pas encore assez haute pour arrêter une cinquième vague.

La nouvelle année commencera avec deux vagues de Covid-19, une montante et une descendante. La vague Delta perd de son élan car elle est devenue victime de son propre succès. Il reste trop peu de Belges qui peuvent encore tomber malade à cause de ce variant. La pression sur les hôpitaux restera élevée durant les premières semaines de l'année, surtout si la grippe classique est également à l'affût, et que le nombre d'infections dues au variant Omicron augmente.

La vague Omicron va rapidement prendre de l'ampleur en 2022, car ce variant peut presque être considéré comme un nouveau virus. Le variant peut contourner relativement facilement l'immunité accumulée contre le Covid, tant par la vaccination que par les infections précédentes. Nous pouvons nous estimer heureux qu'une troisième injection avec le vaccin de Pfizer et Moderna fasse remonter la protection contre la maladie à environ 70 %. Le déploiement accéléré de la campagne de rappel de vaccin contribuera à faire plafonner la vague Omicron.

Une quatrième injection, avec un vaccin adapté à Omicron, fera toute la différence après l'été.

Pourtant, les digues ne semblent pas encore assez hautes pour nous protéger suffisamment. Même si Omicron nous rend moins malades, le risque d'infections reste si élevé que les hôpitaux seraient inondés de nouveaux patients infectés. Il reste à savoir quel pourcentage d'infections entraînera une hospitalisation ou une admission en soins intensifs. S'il est de 2 %, comme c'est le cas pour le Delta, alors les soins intensifs exploseront. S'il est de 1 %, les limites des soins intensifs seront à nouveau testées par une cinquième vague qui sera la plus grande de toutes. Dans le meilleur des cas, nous nous dirigeons vers une vague élevée d'infections mais une vague limitée d'admissions à l'hôpital. En janvier, Omicron montrera bientôt son vrai visage.

La seule solution : le Lockdown

Les décideurs politiques risquent de commettre les mêmes erreurs que par le passé. L'accélération de la campagne vaccinale de rappel témoigne enfin d'une plus grande rapidité de réaction des pouvoirs publics, mais le risque demeure que les décideurs tardent trop à faire plafonner la vague d'Omicron. Le Codeco ne se réunira que lorsque la vague aura déjà été déclenchée, et devra s'autocorriger à plusieurs reprises. Les mesures ne feront pas une grande différence. Les effectifs des soins intensifs n'ont été réduits que d'un quart pendant la vague du Delta, grâce à la restriction des activités de loisirs et au télétravail obligatoire. Si Omicron franchit les digues à grande échelle et que le nombre d'admissions franchit la ligne rouge de la capacité maximale, alors en février ou mars, nous n'aurons d'autre solution massue qu'un lockdown total. La population râlera, mais il faudra bien enfreindre la loi.

Après la vague d'Omicon, nous aurons à nouveau l'impression de sortir victorieux au printemps. Nos digues sont de plus en plus hautes avec chaque piqûre et chaque infection. Le virus ne s'atténue pas, mais notre immunité se renforce. Les digues seront suffisamment hautes pour contenir la vague saisonnière d'automne. Une quatrième injection, avec un vaccin adapté à Omicron, fera toute la différence après l'été. Pourtant, même en 2022, la crise sanitaire ne sera pas terminée. L'apparition d'un nouveau variant reste le joker gênant du jeu de cartes. Les digues s'élèvent, mais les vagues de coronavirus continuent de se fracasser dangereusement contre elles.

